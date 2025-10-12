برگزاری چهارمین نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» در ارومیه/۵۰ تولید کننده در نمایشگاه حضور خواهند داشت
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: چهارمین نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» با حضور ۵۰ تولیدکننده و عرضهکننده پوشاک ایرانی–اسلامی در ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا،نیر الهامی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع نمایشگاه ملی پوشش گوهر شاد و رویداد استانی جوانی جمعیت که در خانه مطبوعات استان برگزار شد، گفت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق اقتصادی در حوزه پوشاک دینی برپا خواهد شد.
وی ادامه داد: تعامل و همافزایی میان فعالان حوزه پوشاک حجاب، ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان، دسترسی آسان به پوشاک اسلامی و رونق اقتصادی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.
الهامی افزود: در ادامه نهضت حمایت از سرمایهگذاری و همزمان با همایش فرصتهای سرمایهگذاری (اینوا)، غرفهای ویژه جذب سرمایهگذاری در بخش پوشاک نیز در این نمایشگاه پیشبینی شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با تأکید بر خانوادهمحور بودن این رویداد اظهار کرد: پوشاک ایرانی–اسلامی متناسب با روحیه و سلیقه جوانان در این نمایشگاه عرضه میشود و همچنین میز خدمت، غرفه معرفی فرهنگ و پوشاک بومی آذربایجان غربی و مسابقات متنوع فرهنگی در طول برپایی نمایشگاه برپا خواهد بود.
وی یادآور شد: نمایشگاه ملی پوشش «گوهرشاد» از ۲۸ مهر تا ۲ آبانماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در ارومیه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
الهامی در خصوص برگزاری سومین رویداد استانی جوانی جمعیت با بیان اینکه این رویداد در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و حمایت از الگوهای موفق در حوزه ازدواج و خانواده برگزار میشود، اظهار کرد: ترویج سیاستهای جمعیتی، افزایش آگاهی خانوادهها و معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان، فرزندآوری و خانوادههای پربرکت از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا ۲۳مهر تعیین شده است، گفت: این رویداد در بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان و بخشهای جانبی با موضوع آلبوم دنیای شیرین فرزندم، ایدههای برتر در حوزه جوانی جمعیت، دستگاه برتر حوزه جوانی جمعیت از نگاه مردم، فعالین و کنشگران جمعیتی برگزار می شود.