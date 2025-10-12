بازگشت 10 واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: این واحدهای تولیدی و صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری ثابت بالغ بر 1680 میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای 77 نفر، در شهرستان‌های ساوه، دلیجان، زرندیه، آشتیان و خمین مستقر هستند و همگی در داخل شهرک‌های صنعتی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

وی به نقش این واحدهای تولیدی و صنعتی در رونق تولید اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: بیشترین اشتغال مربوط به یک واحد صنعتی در شهرستان دلیجان با 19 نفر و بیشترین سرمایه‌گذاری متعلق به یک واحد صنعتی در شهرستان خمین با بیش از 600 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: رفع تعلیق این واحدهای تولیدی و صنعتی نتیجه پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های هدفمند از صنایع راکد و نیمه‌فعال این استان بوده و همچنین نشان‌دهنده عزم جدی دولت در موضوع رونق تولید است.

جودکی تصریح کرد: احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در سال جاری است. در این راستا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند بازگشت این واحدها به مدار تولید با جدیت ادامه خواهد داشت.

