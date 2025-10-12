خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت استان خبر داد:

بازگشت 10 واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید در استان مرکزی

بازگشت 10 واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید در استان مرکزی
کد خبر : 1699089
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد به چرخه تولید اشاره کرده و در این خصوص گفت: در 6 ماه نخست سال جاری 10 واحد تولیدی و صنعتی این استان موفق به رفع تعلیق پروانه بهره‌برداری خود شدند و به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: این واحدهای تولیدی و صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری ثابت بالغ بر 1680 میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای 77 نفر، در شهرستان‌های ساوه، دلیجان، زرندیه، آشتیان و خمین مستقر هستند و همگی در داخل شهرک‌های صنعتی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

وی به نقش این واحدهای تولیدی و صنعتی در رونق تولید اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: بیشترین اشتغال مربوط به یک واحد صنعتی در شهرستان دلیجان با 19 نفر و بیشترین سرمایه‌گذاری متعلق به یک واحد صنعتی در شهرستان خمین با بیش از 600 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: رفع تعلیق این واحدهای تولیدی و صنعتی نتیجه پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های هدفمند از صنایع راکد و نیمه‌فعال این استان بوده و همچنین نشان‌دهنده عزم جدی دولت در موضوع رونق تولید است.

جودکی تصریح کرد: احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در سال جاری است. در این راستا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند بازگشت این واحدها به مدار تولید با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ