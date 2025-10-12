خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک مازندران عادی و روان است؛ بارش پراکنده باران در جاده‌ها

ترافیک مازندران عادی و روان است؛ بارش پراکنده باران در جاده‌ها
کد خبر : 1699037
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد: ترافیک در محورهای اصلی و بزرگراه‌های استان روان و بدون مشکل است، جاده‌های فرعی وضعیت عادی دارند، اما وضعیت جوی ابری بوده و بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان مشاهده می‌شود.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا به تشریح وضعیت ترافیکی و جوی استان پرداخت و اعلام کرد که وضعیت ترافیک در تمامی محورهای اصلی و بزرگراه‌های مازندران عادی و روان است.

 عبادی توضیح داد: در حال حاضر ترافیک در بزرگراه‌ها پرحجم است، اما تردد بدون مشکل ادامه دارد و رانندگان می‌توانند به راحتی سفر کنند. همچنین، ترافیک در جاده‌های فرعی استان نیز عادی گزارش شده است.

وی به شرایط جوی نیز اشاره کرد و افزود: وضعیت جوی منطقه ابری است و در برخی مناطق بارش‌های پراکنده مشاهده می‌شود. این بارش‌ها به‌ویژه در مناطق کوهستانی و جاده‌های بین شهری گزارش شده است. 

عبادی از رانندگان خواست تا با توجه به این شرایط جوی، احتیاط بیشتری را در رانندگی خود رعایت کنند و از سرعت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه استان به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ آماده ارائه آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها و پاسخگویی به هم‌وطنان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ