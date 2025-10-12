سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا به تشریح وضعیت ترافیکی و جوی استان پرداخت و اعلام کرد که وضعیت ترافیک در تمامی محورهای اصلی و بزرگراه‌های مازندران عادی و روان است.

عبادی توضیح داد: در حال حاضر ترافیک در بزرگراه‌ها پرحجم است، اما تردد بدون مشکل ادامه دارد و رانندگان می‌توانند به راحتی سفر کنند. همچنین، ترافیک در جاده‌های فرعی استان نیز عادی گزارش شده است.

وی به شرایط جوی نیز اشاره کرد و افزود: وضعیت جوی منطقه ابری است و در برخی مناطق بارش‌های پراکنده مشاهده می‌شود. این بارش‌ها به‌ویژه در مناطق کوهستانی و جاده‌های بین شهری گزارش شده است.

عبادی از رانندگان خواست تا با توجه به این شرایط جوی، احتیاط بیشتری را در رانندگی خود رعایت کنند و از سرعت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه استان به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ آماده ارائه آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها و پاسخگویی به هم‌وطنان است.

