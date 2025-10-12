به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق در بازدید از روند خرید چغندرقند در کارخانه قند قزوین گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از دو هزار تن چغندرقند از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی افزود: امسال حدود 1400 هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت چغندرقند رفته که پیش‌بینی می‌شود بیش از 80 هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

خوش‌اخلاق خاطرنشان کرد: از اوایل مهرماه و هم‌زمان با آغاز فصل برداشت تاکنون، بیش از 35 هزار تن چغندرقند از سطح استان‌های کرمانشاه، همدان و قزوین در قالب بیش از 1800 محموله توسط کارخانه قند استان خریداری شده است.

در ادامه این بازدید، واحد عیارسنجی کارخانه و روند تعیین افت و عیار محصول تحویلی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توصیه‌های فنی لازم جهت بهبود کیفیت محصول و تسریع در فرآیند تحویل ارائه شد.

در ادامه، نشست هماهنگی و بررسی روند برداشت و تحویل چغندرقند با حضور مدیرعامل، مدیر کارخانه و مسئولان بخش‌های کشاورزی و بازرگانی برگزار شد که در آن درباره روند برداشت، تحویل و پیگیری پیشرفت کشت چغندرقند در استان و سایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

