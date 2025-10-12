معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
پیشبینی برداشت 80 هزار تن چغندرقند از کشاورزان قزوینی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: امسال حدود 1400 هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت چغندرقند رفته که پیشبینی میشود بیش از 80 هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوشاخلاق در بازدید از روند خرید چغندرقند در کارخانه قند قزوین گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از دو هزار تن چغندرقند از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی افزود: امسال حدود 1400 هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت چغندرقند رفته که پیشبینی میشود بیش از 80 هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.
خوشاخلاق خاطرنشان کرد: از اوایل مهرماه و همزمان با آغاز فصل برداشت تاکنون، بیش از 35 هزار تن چغندرقند از سطح استانهای کرمانشاه، همدان و قزوین در قالب بیش از 1800 محموله توسط کارخانه قند استان خریداری شده است.
در ادامه این بازدید، واحد عیارسنجی کارخانه و روند تعیین افت و عیار محصول تحویلی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توصیههای فنی لازم جهت بهبود کیفیت محصول و تسریع در فرآیند تحویل ارائه شد.
در ادامه، نشست هماهنگی و بررسی روند برداشت و تحویل چغندرقند با حضور مدیرعامل، مدیر کارخانه و مسئولان بخشهای کشاورزی و بازرگانی برگزار شد که در آن درباره روند برداشت، تحویل و پیگیری پیشرفت کشت چغندرقند در استان و سایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.