تولید 20 هزار تن گوشت قرمز در واحدهای دامی استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: این میزان گوشت قرمز تولید شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 18 هزارو 100 تن بوده که حدود ... درصد رشد داشته است.

وی پیش‌بینی کرد تا پایان سال جاری بیش از 40 هزار تن گوشت قرمز در واحدهای دامی این استان تولید شود.

غیاثوند تاکید کرد: تامین مستمر نهاده های دامی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی همچون تامین سرمایه در گردش ارزان قیمت می تواند به پایداری تولید و تحقق دستیابی به خودکفایی در این صنعت منجر شود.

گفتنی است، این مقدارگوشت قرمز در سه میلیون و 400 هزار واحد دامی استان قزوین تولید شده است.

