رئیس کل دادگستری استان داد؛
ارجاع ۴۲ هزار و ۵۲۶ پرونده به دادگاه های صلح در لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان به عملکرد دستگاه قضایی استان از کاهش پروندههای موجود در دادگاه صلح خبر داد و گفت: در ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۴۲ هزار و ۵۲۶ پرونده به دادگاه های صلح استان ارجاع و ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره معادل ۱۰۹ درصد مختومه شده است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز یکشنبه بیستم مهرماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به منظور تسریع در روند دادرسی، دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال در دادگاههای صلح رسیدگی میشود، اظهار کرد: هدف اصلی این دادگاه، تسریع در رسیدگی به دعاوی ساده، کاهش بار دادگاههای عمومی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
وی اظهار داشت: دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به پروندههایی چون تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، دعاوی خانوادگی نظیر نفقه و مهریه، تخلیه ملک، تعدیل اجارهبها، جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات و همچنین امور مربوط به اعسار، حصر وراثت و تحریر ترکه را دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب شهریور ۱۴۰۲ و با تایید شورای نگهبان در مهر همان سال، به عنوان یک نهاد مستقل قضایی تاسیس و آییننامه اجرایی آن خرداد ۱۴۰۳ توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
حجت الاسلام شهواری عنوان کرد: در لرستان نیز از شهریور ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۸ شعبه فعال دادگاه صلح تشکیل شده که در نخستین سال فعالیت خود با هدف تسهیل عدالت و کاهش بار قضایی، عملکرد قابل توجهی داشته و توانسته است با رسیدگی به هزاران پرونده حقوقی و کیفری نقش مؤثری در حل اختلافات ایفا کند.
وی ادامه داد: ابتدا افراد دادخواست یا شکوائیه خود را در دفاتر خدمات قضایی ثبت میکنند و سپس بررسی اولیه و ارجاع به شعبه دادگاه صلح انجام میشود که در صورتعدم تحقق سازش از طریق شورای حل اختلاف، رای توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
حجت الاسلام شهواری عنوان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای صلح استان ۵۵ روز میباشد و کاهش زمان رسیدگی و هزینههای دادرسی، افزایش رضایت عمومی، تمرکز بر حل مسالمتآمیز اختلافات از نقاط قوت دادگاههای صلح است.
به گفته وی اجرای طرحهای نوآورانه، توجه به روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات و تسریع در رسیدگیها نقطه آغازی برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت رسیدگیها و تحقق عدالت واقعی میباشد.