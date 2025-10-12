خبرگزاری کار ایران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان:

دریافت 1250 اثر در نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه

فرآیند داوری نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه با مشارکت گسترده 6 استان غربی کشور با رقابت 1250 اثر آغاز شد.

به گزارش ایلنا از همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: در این جشنواره در مجموع 1250 اثر از 307 شرکت‌کننده از استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان دریافت شده است.

سیدمحمدرضا جوادی افزود: بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان مربوط به استان همدان با 119 نفر است و پس از آن استان‌های ایلام با 51 نفر، لرستان 45 نفر، کردستان 36 نفر، کرمانشاه 29 نفر و آذربایجان غربی 27 نفر قرار دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با اشاره به استقبال کم‌نظیر اصحاب رسانه اظهار کرد: دو مرحله بارگذاری آثار در سایت جشنواره تمدید شد و نهایتاً دهم مهرماه به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار تعیین گردید.

جوادی ادامه داد: فرآیند داوری آثار با حضور پنج نفر از اساتید برجسته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری کشور که از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده‌اند، آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این رویداد، فرصتی برای تبادل تجربه میان اصحاب رسانه غرب کشور است، اظهار کرد: در کنار داوری آثار، نمایشگاه مطبوعات با حضور استان‌های شرکت‌کننده و کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری نیز برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان زمان برگزاری مراسم اختتامیه، نمایشگاه مطبوعات و کارگاه‌های آموزشی را آبان‌ماه سال 1404 اعلام کرد و گفت: برگزاری این جشنواره پس از سال‌ها، گامی مؤثر در ارتقای سطح دانش خبرنگاران و ایجاد شور و نشاط در میان رسانه‌های استان‌های غربی کشور است.

جوادی گفت: با پیشنهاد خانه مطبوعات استان همدان، مهرداد حمزه به عنوان دبیر جشنواره منصوب شده و پیگیری کارهای اجرایی برعهده دبیر جشنواره و خانه مطبوعات استان همدان است.

وی ادامه داد: این جشنواره با مشارکت و همراهی استانداری همدان، معاونت اطلاع‌رسانی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات کل آموزش و پرورش، صمت، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، شرکت توزیع برق استان، شهرداری همدان، گروه هتل‌های بین‌المللی باباطاهر و مجموعه فرهنگی روزنامه همدان‌پیام برگزار می‌شود.

