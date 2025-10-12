به گزارش ایلنای گلستان، نورالدین آهی در نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی، اجتماعی گلستان اظهار کرد: برای اجرای شعارهای رئیس‌جمهور، نیاز به ایجاد قدرت و انسجام در ساختار مدیریتی کشور داریم و کسانی که به این شعارها باور ندارند، نمی‌توانند در مسیر موفقیت دولت گام بردارند.

وی با تأکید بر استقلال مدیریتی استان‌ها، دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات اجرایی را نادرست خواند و گفت: تفکیک قوا، اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند چرا که دخالت نمایندگان در امور اجرایی، سلامت تصمیم‌گیری و کارآمدی مدیریت استان‌ها را تضعیف می‌کند.

وی گفت: برخی نمایندگان نباید با دخالت در عزل و نصب‌ها مسیر دولت را منحرف کنند و ما برای تحقق شعارهای رئیس‌جمهور و خدمت به مردم، با قدرت در صحنه خواهیم ماند. فعالان سیاسی باید با حضور فعال در صحنه، از مصادره دولت توسط گروه‌های خاص جلوگیری کرده و آن را به مسیر خدمت به مردم بازگردانند.

وی افزود: اگر قرار بود نمایندگان در همه امور اجرایی دخالت کنند، چرا در انتخابات شرکت کردیم. به زودی شاهد رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها خواهیم بود تا مسیر ارتباطی مردم تسهیل شود.

