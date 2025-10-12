مشاور سیاسی و امور احزاب رئیسجمهور در گرگان:
به زودی شاهد رفع فیلتر برخی پلتفرمها خواهیم بود/ نمایندگان مجلس نباید در عزل و نصبها دخالت کنند
مشاور سیاسی و امور احزاب رئیسجمهور گفت: نمایندگان مجلس نباید در عزل و نصبها دخالت کنند و از ظرفیت اقوام و زنان در مدیریتی استفاده شود. وقتی در کابینه از حضور وزیر زن بهرهمند هستیم، منطقی است که در استانداریها نیز از ظرفیت زنان بهعنوان معاون استفاده شود.
به گزارش ایلنای گلستان، نورالدین آهی در نشست هماندیشی فعالان سیاسی، اجتماعی گلستان اظهار کرد: برای اجرای شعارهای رئیسجمهور، نیاز به ایجاد قدرت و انسجام در ساختار مدیریتی کشور داریم و کسانی که به این شعارها باور ندارند، نمیتوانند در مسیر موفقیت دولت گام بردارند.
وی با تأکید بر استقلال مدیریتی استانها، دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات اجرایی را نادرست خواند و گفت: تفکیک قوا، اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کردهاند چرا که دخالت نمایندگان در امور اجرایی، سلامت تصمیمگیری و کارآمدی مدیریت استانها را تضعیف میکند.
وی گفت: برخی نمایندگان نباید با دخالت در عزل و نصبها مسیر دولت را منحرف کنند و ما برای تحقق شعارهای رئیسجمهور و خدمت به مردم، با قدرت در صحنه خواهیم ماند. فعالان سیاسی باید با حضور فعال در صحنه، از مصادره دولت توسط گروههای خاص جلوگیری کرده و آن را به مسیر خدمت به مردم بازگردانند.
وی افزود: اگر قرار بود نمایندگان در همه امور اجرایی دخالت کنند، چرا در انتخابات شرکت کردیم. به زودی شاهد رفع فیلتر برخی پلتفرمها خواهیم بود تا مسیر ارتباطی مردم تسهیل شود.