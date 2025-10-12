خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور سیاسی و امور احزاب رئیس‌جمهور در گرگان:

به زودی شاهد رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها خواهیم بود/ نمایندگان مجلس نباید در عزل و نصب‌ها دخالت کنند

به زودی شاهد رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها خواهیم بود/ نمایندگان مجلس نباید در عزل و نصب‌ها دخالت کنند
کد خبر : 1698980
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور سیاسی و امور احزاب رئیس‌جمهور گفت: نمایندگان مجلس نباید در عزل و نصب‌ها دخالت کنند و از ظرفیت اقوام و زنان در مدیریتی استفاده شود. وقتی در کابینه از حضور وزیر زن بهره‌مند هستیم، منطقی است که در استانداری‌ها نیز از ظرفیت زنان به‌عنوان معاون استفاده شود.

به گزارش ایلنای گلستان، نورالدین آهی در نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی، اجتماعی گلستان اظهار کرد: برای اجرای شعارهای رئیس‌جمهور، نیاز به ایجاد قدرت و انسجام در ساختار مدیریتی کشور داریم و کسانی که به این شعارها باور ندارند، نمی‌توانند در مسیر موفقیت دولت گام بردارند. 

وی با تأکید بر استقلال مدیریتی استان‌ها، دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات اجرایی را نادرست خواند و گفت: تفکیک قوا، اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند چرا که دخالت نمایندگان در امور اجرایی، سلامت تصمیم‌گیری و کارآمدی مدیریت استان‌ها را تضعیف می‌کند. 

وی گفت: برخی نمایندگان نباید با دخالت در عزل و نصب‌ها مسیر دولت را منحرف کنند و ما برای تحقق شعارهای رئیس‌جمهور و خدمت به مردم، با قدرت در صحنه خواهیم ماند. فعالان سیاسی باید با حضور فعال در صحنه، از مصادره دولت توسط گروه‌های خاص جلوگیری کرده و آن را به مسیر خدمت به مردم بازگردانند. 

وی افزود: اگر قرار بود نمایندگان در همه امور اجرایی دخالت کنند، چرا در انتخابات شرکت کردیم. به زودی شاهد رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها خواهیم بود تا مسیر ارتباطی مردم تسهیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ