دستگیری قاتل فراری توسط ماموران انتظامی کوهدشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی امانی بیان کرد: در پی وقوع یک فقره قتل بعلت اختلافات قبلی در سال جاری در محله ای اطراف شهرستان کوهدشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی کوهدشت با اشراف اطلاعاتی قاتل را در پایتخت شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

