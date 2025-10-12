استاندار همدان:
تا پایان سال تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن تحویل داده میشود
استاندار همدان با بیان اینکه روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان همدان وارد مرحله اجرایی شتابان شده است، گفت: تصمیم های جدید در تامین مالی، افزایش حمایتها از دهکهای پایین، و هماهنگی موثر دستگاهها، ساختوساز را از رکود خارج کرده و وعده تحویل واحدها به متقاضیان واجد شرایط تا پایان سالجاری محقق می شود.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوریشمسی، روز یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان اظهار کرد: سرعت احداث پروژههای مسکن در همدان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و جلسات پیگیری بهصورت هفتگی برگزار میشود تا هیچ طرحی معطل نماند.
وی با تاکید بر پیشرفت فیزیکی پروژهها گفت: در ماههای اخیر جریان ساختوساز در بخش مالی و اجرای میدانی، به حرکت جدی رسیده است، این افزایش سرعت مرهون برنامهریزی دقیق، رفع موانع فنی و اداری و تخصیص به موقع منابع مالی است که پیش از این گلوگاه اصلی اجرای پروژههای عظیم ملی محسوب میشد.
استاندار همدان افزود: مصوبات شورای عالی مسکن از جمله افزایش تسهیلات از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در استان اجرایی شده و پایه جدید برای تامین منابع فراهم کرده است و این افزایش تسهیلات بانکی، تاثیر مستقیمی بر افزایش توان خرید متقاضیان داشته است.
ملانوریشمسی با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت تصریح کرد: از محل فروش املاک دولتی، تا سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای دهکهای یک تا پنج اعتبار اختصاص داده شده تا خانوادههایی با توان مالی پایین بتوانند سهم آورده خود را تکمیل کنند، این اعتبار مازاد، در واقع یک پشتوانه مالی مکمل برای گروههای آسیبپذیر است که اغلب در تامین آورده اولیه برای شروع قرارداد ساخت دچار مشکل بودند و هدف اصلی این برنامه حذف موانع مالی برای اقشار کمدرآمد است.
وی تاکید کرد: هیچ خانوادهای نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از مسیر خانهدار شدن خارج شود و این سیاست تضمین میکند که پروژههای نهضت ملی تنها به اقشار دارای تمکن متوسط محدود نشود و اهداف اصلی طرح یعنی خانهدار کردن عموم مردم محقق شود که تخصیص این اعتبارات نیازمند احراز دقیق شرایط متقاضیان بر اساس معیارهای دهکبندی است.
استاندار همدان افزود: زیرساختهای حیاتی و خدمات شهری همزمان با واحدهای مسکونی در حال آمادهسازی هستند، زمینهای آموزشی، درمانی، ورزشی و اداری به دستگاههای مسوول واگذار شده تا در زمان سکونت مردم محلهها کامل و فعال باشند.
ملانوریشمسی ادامه داد: این رویکرد «توسعه یکپارچه محلهای» در تضاد با تجربیات گذشته است که در آن، سکونتگاهها پیش از تکمیل زیرساختها تحویل داده و ساکنان با کمبود خدمات اساسی مواجه میشدند.
وی گفت: در حال حاضر، هماهنگیهای لازم با آموزش و پرورش برای تامین فضاهای آموزشی (مدارس)، با وزارت بهداشت برای ایجاد مراکز درمانی اولیه (خانههای بهداشت یا مراکز جامع سلامت)، و همچنین با شهرداری برای توسعه شبکههای آب، فاضلاب، برق و گاز صورت گرفته است.
استاندار همدان اظهار کرد: این اقدامات تضمین میکند که واحدهای تحویلی، صرفا سرپناه نباشند، بلکه محیطی کامل برای زندگی اجتماعی فراهم کنند.
استاندار همدان درباره پروژههای شاخص گفت: در طرح کوی پرواز بیش از هشتهزار واحد در حال ساخت است و متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کنند، تا پایان امسال واحدشان را انتخاب و دریافت خواهند کرد، طرح کوی پرواز به دلیل حجم بالای واحدها و نیاز به هماهنگی پیچیده با سازمانهای مرتبط، به عنوان یک پروژه مادر در استان همدان شناخته میشود.
ملانوریشمسی افزود: حجم کار در این سایت به حدی است که تیمهای نظارتی متعددی بر بخشهای مختلف عملیات اجرایی متمرکز شدهاند و شتابگیری روند پیشرفت هفتگی در این سایت قابل ملاحظه است.
وی با اشاره به پروژه ۶۹۰ واحدی که وارد فاز تحویل شدهاند اعلام کرد: مسکن در همدان از مرحله قول و وعده عبور کرده، وارد مرحله عمل شدهایم و مردم بهزودی کلید خانههای خود را خواهند گرفت و این ۶۹۰ واحد، اولین بستههای تحویلی عمده در دوره جدید فعالیتهای نهضت ملی در استان هستند که تحویل آنها به عنوان یک شاخص مهم از موفقیت برنامه اجرایی مد نظر قرار گرفته است.
استاندار همدان گفت: برای اطمینان از کیفیت ساخت فرآیند تحویل با حضور نماینده متقاضی، مهندسان ناظر و نماینده اداره کل راه و شهرسازی در قالب کمیسیون تحویل موقت انجام میگیرد که در این مرحله، نقشههای ازبیلت و نقشههای اجرایی با کیفیت نهایی واحدها مطابقت داده میشوند.