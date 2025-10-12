قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

هر انس طلای جهانی نیز مجدد به بالای ۴ هزار دلار رسید

انتهای پیام/