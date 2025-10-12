قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.
هر انس طلای جهانی نیز مجدد به بالای ۴ هزار دلار رسید