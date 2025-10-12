خبرگزاری کار ایران
حضور پررنگ منطقه ویژه اقتصادی شیراز در «Shiraz Expo 2025»

حضور پررنگ منطقه ویژه اقتصادی شیراز در «Shiraz Expo 2025»
منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایت های زیر مجموعه صنعتی، سلامت ، دانشگاهی و لجستیک با حضور قدرتمند در نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی شیراز ( Shiraz Expo 2025) چشم‌اندازی نوین از توسعه صنعت سلامت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در استان فارس معرفی می کند.

به گزارش ایلنا،  این رویداد که از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد، میزبان شرکت های داخلی و خارجی در حوزه‌های تولیدی، صنعتی، فناورانه و خدماتی بود.

در جریان این نمایشگاه، ماکت جدید منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز رونمایی خواهد شد؛ ماکتی که با طراحی مدرن، ظرفیت‌های اقتصادی و توانمندی‌های زیرساختی منطقه را به تصویر کشید و جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را به‌روشنی به بازدیدکنندگان نشان داد. همزمان، ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی توسط منطقه ویژه اقتصادی شیراز صادر خواهد شد؛ اقدامی که تعهد این منطقه را به تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از توسعه پایدار کسب‌وکارها و رونق اقاصاد و اشتغال در استان را نشان می‌دهد.

حضور مدیران ارشد کشوری و استانی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در غرفه منطقه ویژه اقتصادی شیراز، امکان تعامل مستقیم و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مزایای قانونی و اقتصادی منطقه را فراهم خواهد کرد. کارشناسان این رویداد، رونمایی از ماکت و صدور مجوزها را نشانه آمادگی منطقه برای میزبانی پروژه‌های نوآورانه و استراتژیک در حوزه سلامت و صنایع وابسته ارزیابی کردند.

سعید مصفا، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، با تأکید بر اهمیت حضور در این نمایشگاه نمایشگاه، گفت: این منطقه بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری و صادرات فراهم کرده و حضور در Shiraz Expo 2025 فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به فعالان داخلی و خارجی است. با توسعه زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات ویژه، نقش مهمی در رشد اقتصادی استان فارس ایفا کرده‌ایم و مسیر همکاری‌های جدید را هموار می‌کنیم.

مصفا با تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری، پایداری زیرساخت‌ها و حمایت مسئولان ارشد و دستگاه‌های اجرایی استان فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی شیراز در مسیر تبدیل شدن به مرکزی رقابتی و مطمئن برای استقرار واحدهای تولیدی و صادرات‌محور قرار دارد

مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

منطقه ویژه اقتصادی شیراز با موقعیت جغرافیایی ممتاز، نزدیکی به محورهای ترانزیتی جنوب و بنادر بوشهر و عسلویه، دسترسی سریع به بازارهای بین‌المللی را فراهم کرده است. معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، خدمات اداری تسهیل‌شده، زمین‌های آماده سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های مدرن انرژی و ارتباطات، این منطقه را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

علاوه بر این، دسترسی به دانشگاه‌های معتبر و نیروی انسانی متخصص، امکان توسعه صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نو را فراهم کرده و خدمات یکپارچه مانند تخصیص زمین و صدور مجوزها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان‌پذیر می‌کند.

