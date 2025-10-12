خبرگزاری کار ایران
معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد؛

تقویت تعاملات اقتصادی فارس با کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا

کد خبر : 1698919
معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: فعالیت بخش خصوصی از رویکردهای اصلی دولت است و در این راستا تعامل بسیار خوبی با فعالان این بخش برقرار شده است.

به گزارش ایلنا، علی نجفی خوشرودی امروز ۲۰ مهرماه در گشایش نمایشگاه اکسپو شیراز با بیان اینکه استان فارس از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی، تاریخی و اقتصادی برخوردار است، افزود: فارس زنجیره‌ای از تاریخ و فرهنگ و نشانه‌ای از عظمت تمدن ایرانی است و همین سابقه ارزشمند، اعتبار و مزیتی قابل‌توجه برای توسعه اقتصادی و بین‌المللی این استان به شمار می‌رود.

نجفی فارس را استانی بین‌المللی توصیف کرد و ادامه داد: توصیه دولت، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است و استان فارس با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی خود می‌تواند به یکی از قطب‌های تجارت در مناطق جنوبی ایران تبدیل شود.

وی اظهار داشت: روابط تجاری آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا نیز به‌تازگی انجام شده و بر اساس این سند، حدود ۹۰ درصد از تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و در چارچوب مراودات اقتصادی رسمی صورت می‌گیرد. این همکاری‌ها زمینه‌ساز اتصال و اشتغال پایدار در حوزه تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه خواهد بود.

معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موقعیت ممتاز فارس در حوزه خلیج فارس تصریح کرد: استان فارس از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای منطقه برخوردار است و در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز همکاری مؤثری با همسایگان شمالی و جنوبی کشور دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: موضوع ترانزیت کالا اخیراً در دستور کار قرار گرفته و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق سازوکارهایی مشابه قرارداد تجارت آزاد و راه‌اندازی محوطه‌های لجستیکی در بنادر جنوبی و شمالی کشور در حال پیگیری است.

نجفی خاطرنشان کرد: از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود تا با حضور در این مراکز و پروژه‌ها، توسعه بازارهای خود را دنبال کنند. همچنین استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گسترش حمل‌ونقل دریایی و افزایش مبادلات اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

