تقویت تعاملات اقتصادی فارس با کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا

به گزارش ایلنا، علی نجفی خوشرودی امروز ۲۰ مهرماه در گشایش نمایشگاه اکسپو شیراز با بیان اینکه استان فارس از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی، تاریخی و اقتصادی برخوردار است، افزود: فارس زنجیره‌ای از تاریخ و فرهنگ و نشانه‌ای از عظمت تمدن ایرانی است و همین سابقه ارزشمند، اعتبار و مزیتی قابل‌توجه برای توسعه اقتصادی و بین‌المللی این استان به شمار می‌رود.

نجفی فارس را استانی بین‌المللی توصیف کرد و ادامه داد: توصیه دولت، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است و استان فارس با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی خود می‌تواند به یکی از قطب‌های تجارت در مناطق جنوبی ایران تبدیل شود.

وی اظهار داشت: روابط تجاری آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا نیز به‌تازگی انجام شده و بر اساس این سند، حدود ۹۰ درصد از تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و در چارچوب مراودات اقتصادی رسمی صورت می‌گیرد. این همکاری‌ها زمینه‌ساز اتصال و اشتغال پایدار در حوزه تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه خواهد بود.

معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موقعیت ممتاز فارس در حوزه خلیج فارس تصریح کرد: استان فارس از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای منطقه برخوردار است و در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز همکاری مؤثری با همسایگان شمالی و جنوبی کشور دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: موضوع ترانزیت کالا اخیراً در دستور کار قرار گرفته و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق سازوکارهایی مشابه قرارداد تجارت آزاد و راه‌اندازی محوطه‌های لجستیکی در بنادر جنوبی و شمالی کشور در حال پیگیری است.

نجفی خاطرنشان کرد: از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود تا با حضور در این مراکز و پروژه‌ها، توسعه بازارهای خود را دنبال کنند. همچنین استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گسترش حمل‌ونقل دریایی و افزایش مبادلات اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

انتهای پیام/