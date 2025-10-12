وزش باد و بارش پراکنده در نواحی شمالی آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر در گفت‌وگویی در خصوص آخرین وضعیت جوی استان گفت: از بعد از ظهر یکشنبه و تا اواخر دوشنبه، نفوذ یک سامانه بارشی زودگذر از نواحی شمال استان موجب افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و در برخی نواحی به ویژه نیمه شمالی استان، رگبار باران و رعد و برق خواهد شد. در نواحی جنوبی نیز شاهد گرد و خاک خواهیم بود.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته، جوی پایدار در استان پیش‌بینی می‌شود و تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.

وی گفت: همچنین دمای فعلی تبریز ۱۹ درجه بالای صفر بوده که نسبت به دیروز سه درجه کاهش داشته است، حداقل دمای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته ۹ درجه و حداکثر دما ۲۵ درجه بالای صفر بوده است.

امیدفر در پایان اشاره کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، تیکمه داش با دمای دو درجه بالای صفر سردترین و میانه با دمای ۳۰ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند.

