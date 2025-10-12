هوای ۹ شهر خوزستان در وضعیت آلودگی شدید

به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، امروز یکشنبه ۲۰ مهر، شاخص‌های آلودگی هوا در ۹ شهر استان به سطح هشدار رسید.

بر این اساس، دشت‌آزادگان با عدد ۲۲۹ در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار دارد؛ وضعیتی که حتی افراد سالم را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

هویزه، اهواز، دزفول و اندیمشک نیز با شاخص‌هایی بین ۱۵۷ تا ۱۸۶ در محدوده قرمز ثبت شده‌اند. این یعنی هوای این شهرها برای همه گروه‌های سنی ناسالم است و می‌تواند منجر به بروز حملات تنفسی، سردرد، خستگی مزمن و اختلالات قلبی شود.



در همین حال، شهرهای ملاثانی، شوش، بهبهان و مسجدسلیمان با شاخص‌هایی بین ۱۱۰ تا ۱۳۶ در وضعیت نارنجی قرار دارند؛ یعنی هوای آن‌ها برای گروه‌های حساس خطرناک است و توصیه می‌شود این افراد از حضور در فضای باز خودداری کنند.

انتهای پیام/