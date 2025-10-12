به گزارش ایلنا، حسن عباس زاده در گشایش نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ افزود: پتروشیمی شیراز از نخستین مجموعه‌هایی است که در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران نقش مؤثری داشته و امروز نیز به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در تولید محصولات متنوع، جایگاه خود را حفظ کرده است.

عباس‌زاده با بیان اینکه این مجموعه از ظرفیت‌های بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است، گفت: امیدواریم تا پایان برنامه هفتم توسعه شاهد تأیید ظرفیت‌های روسی کاغذ و همچنین ایجاد طرح‌های جدید در زنجیره ارزش در پتروشیمی شیراز خواهیم بود.

وی ادامه داد: مجوز اجرای یکی از این طرح‌ها صادر شده و تلاش می‌شود این پروژه به‌عنوان گامی ارزشمند در توسعه صنایع پایین‌دستی و پوششی کشور به بهره‌برداری برسد.

عباس زاده با اشاره به توانمندی‌های فنی و تولیدی این مجموعه خاطرنشان کرد: پتروشیمی شیراز علاوه بر تولید محصولات باکیفیت، برخی از کالاهای خاص و کمیاب مورد نیاز صنایع کشور را نیز تولید می‌کند که در بسیاری از حوزه‌ها کاربردی است. بسیاری از اساتید و متخصصان صنعت پتروشیمی کشور از دانشگاه شیراز برخاسته‌اند و در توسعه علمی و فنی این صنعت نقش مؤثری داشته‌اند.

معاون وزیر نفت ادامه داد: ظرفیت انسانی، علمی و فنی استان فارس از پشتوانه‌های مهم توسعه صنعت پتروشیمی در کشور است. توانمندی‌های داخلی در تأمین تجهیزات و قطعات صنعتی نیز وجود دارد و بسیاری از متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نیازهای صنعت را در داخل کشور تأمین کنند، هرچند تاکنون بخشی از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

عباس‌زاده با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان فارس گفت: دانشگاه‌ها و صنایع فعال در این استان به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی و نواحی جنوبی استان، ارتباط مؤثری با بخش صنعت دارند و این هم‌افزایی می‌تواند مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را شتاب بخشد.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر چندین شرکت گازی و صنعتی در جنوب استان فارس در حال بررسی و سرمایه‌گذاری هستند و وزارت نفت با حمایت از این پروژه‌ها، به‌دنبال گسترش زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری در سطح ملی است.

