کمیته انضباطی پیگیر درگیری فوتبال نوجوانان در هرمزگان شد/ افتتاح ۲۳ پروژه ورزشی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در هرمزگان +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مظفر خادمی‌نسب، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی، ضمن تبریک هفته پارالمپیک به جامعه ورزشکاران جانباز و معلول استان، اظهار داشت: ورزشکاران پارالمپیکی ما با وجود محدودیت‌های جسمی، افتخارات بزرگی برای هرمزگان کسب کرده‌اند و مایه مباهات جامعه ورزش استان هستند.

وی با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا دوم آبان‌ماه، گفت: در این هفته بیش از ۳۳۴ برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی و زیرساختی در سراسر استان برگزار می‌شود. تلاش کرده‌ایم در حوزه‌های ورزش همگانی، قهرمانی و رویدادهای فرهنگی، شرایطی ایده‌آل برای مشارکت اقشار مختلف مردم فراهم کنیم.

خادمی‌نسب از برگزاری المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته‌های قایقرانی و تیراندازی با کمان به میزبانی بانوان و آقایان هرمزگان خبر داد و افزود: امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای ورزشکاران نوجوان سراسر کشور باشیم.

به گفته وی، ۲۳ پروژه ورزشی نیز در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد که برای اجرای آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان از همکاری استاندار، نمایندگان مجلس، دهیاران و شوراها در تکمیل پروژه‌ها قدردانی کرد و افزود: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به سالن ورزشی "بلند" در بندرعباس، سالن سرپوشیده در جزیره ابوموسی، سه زمین چمن طبیعی در روستاهای نخل ناخدا، حسن‌لنگی و خورلور ایسین و همچنین یک زمین چمن مصنوعی بزرگ در روستای گورزین جزیره قشم اشاره کرد. علاوه بر این، ۱۷ زمین چمن مصنوعی روستایی نیز آماده بهره‌برداری است.

او ادامه داد: در هفته تربیت بدنی دیدارهایی نیز با استاندار محترم، دکتر آشوری، و امام جمعه بندرعباس، حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، برنامه‌ریزی شده تا در این نشست‌ها، هیأت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند مسائل و دغدغه‌های خود را مستقیماً با مسئولان در میان بگذارند.

ورود کمیته انضباطی به درگیری فوتبال نوجوانان

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص درگیری فوتبال نوجوان با ابراز تأسف از درگیری رخ‌داده، گفت: فضای پیش از بازی بسیار مثبت بود و حتی رسانه‌ها از رفاقت دو مدیرعامل دو باشگاه یاد کرده بودند، اما متأسفانه در حین مسابقه، درگیری میان دو تماشاگر رخ داد و این تنش به بیرون از زمین کشیده شد.

خادمی‌نسب افزود: کمیته انضباطی به سرعت وارد موضوع شده و در حال بررسی جزئیات حادثه است تا رأی لازم صادر شود. ما تأکید داریم چنین اتفاقاتی به هیچ وجه در شأن ورزش پاک و اخلاق‌مدار استان نیست.

وی از والدین، تماشاگران و هواداران خواست تا با حفظ آرامش و رعایت اخلاق ورزشی، اجازه ندهند حاشیه‌ها بر تلاش ورزشکاران جوان سایه بیندازد و خاطرنشان کرد: همه این نوجوانان فرزندان همین مردم هستند و باید از آن‌ها مراقبت کنیم تا استعدادشان در فضایی سالم و آرام پرورش یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با افتتاح پروژه‌های ورزشی جدید، گسترش فعالیت‌های همگانی و تعامل مؤثر با نهادهای استان، بتوانیم نشاط اجتماعی را در میان جوانان افزایش دهیم و زمینه پرورش استعدادهای آینده ورزش کشور را در هرمزگان فراهم کنیم.

