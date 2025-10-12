استاندار آذربایجان شرقی خبرداد:
تأسیس «منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین در شهرک صنعتی بعثت»
استاندار آذربایجان شرقی از پیگیریهای استان برای تأسیس «منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین در شهرک صنعتی بعثت» خبر داد و گفت: این طرح مورد تأیید رئیسجمهور قرار گرفته و نیازمند همکاری و ابتکار نمایندگان مجلس برای پیگیری و تحقق آن هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی، «نشست تخصصی ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، استاندار آذربایجان شرقی، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صاحبان صنایع استان برگزار شد.
بهرام سرمست در این نشست، با اشاره به مأموریت استانداری برای پیوند اضلاع مثلث علم، صنعت و جامعه اظهار داشت: ما در استانداری، برای دانشگاهها مأموریتهایی ویژه در ارتباط با صنعت و جامعه تدوین کردهایم. بهعنوان نمونه، در دانشگاه تبریز بهدنبال تقویت «مکتب تجاری تبریز» هستیم و اگر اتاق بازرگانی و دانشگاه تبریز بتوانند این مکتب را توسعه دهند، پیوندی مستحکم میان صنعت و دانشگاه ایجاد خواهد شد.
سرمست افزود: ما درصدد هستیم با کمک دانشگاه هنر، مکتب فرش تبریز را احیا کنیم. از معاونت علمی ریاست جمهوری انتظار داریم، برای حمایت از صنعت فرش تبریز و صنعت تابلوفرش سردرود، از دانشگاه هنر به صورت ویژه پشتیبانی کند.
وی با اشاره به توسعه اکوسیستم نوآوری در استان افزود: خیرین استان نیز برای همکاری در حوزه هوش مصنوعی، برج فناوری و نوآوری اعلام آمادگی کردهاند و در این زمینه، تفاهمنامههایی در حال انعقاد است تا از حمایتها بهصورت هدفمند استفاده شود.
با تأکید بر لزوم ارتباط تنگاتنگ میان دانشگاه، صنعت و جامعه گفت: توسعه زمانی شکل میگیرد که دستاوردهای علمی دانشگاهها وارد صنعت شود. اگر دانشگاه از صنعت جدا بیفتد، سرنوشت محتوم جامعه ما انزوای علمی دانشگاه و توقف برنامههای توسعه خواهد بود.
وی به ظرفیتهای بالای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی از پایههای صنعتی قوی برخوردار است و حضور صنایع مادر از جمله ماشینسازی، تراکتورسازی و سایر بخشهای مدرن صنعتی، ظرفیت بزرگی برای تحقق پیوند جامعه و دانشگاه به شمار میرود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، وجود دانشگاههای معتبر با پیشینهای تاریخی، مانند ریشه علمی ربع رشیدی با سابقهای ۷۵۰ ساله، این استان را به یکی از خاستگاههای مهم دانشگاههای نسل چهارم و پنجم تبدیل کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان پایگاه تجددخواهی، تحولخواهی و مهد تغییرات بزرگ در تاریخ معاصر کشور است، تصریح کرد: آذربایجان شرقی، دروازه توسعه کشور است و در دولت چهاردهم نیز، آذربایجان شرقی بهعنوان نماد وفاق ملی شناخته شده و همواره منشأ تحولات بزرگ در کشور بوده است. اکنون نیز باید سه ضلع جامعه، صنعت و علم در این تحولات نقشآفرینی کنند.
سرمست افزود: آذربایجان شرقی با پایههای صنعتی قوی و دانشگاههای بزرگ میتواند بهترین الگو برای ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت باشد. صنایع، دانشگاهها، اتاق بازرگانی و خیرین پای کار همکاری وسیع برای توسعه استان هستند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در آییننامهها برای ارتقای ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه، گفت: باید اصلاحاتی صورت گیرد تا اساتید دانشگاهها اولویت پژوهشی خود را بر اساس نیازهای صنعت و جامعه تعریف کنند. اگر این انتظار را آرمانگرایی بدانیم، پس باید دانشگاهها به سمت مأموریتگرایی حرکت کنند.
وی با تأکید بر استفاده حداکثری از اعتبارهای مالیاتی بر اساس ماده ۱۱، گفت: باید نهایت اهتمام را برای بهرهبرداری از ۶ همت اختصاص یافته به این بخش داشته باشیم و اجرایی و عملیاتی کردن آن، همتی جدی با کمک نمایندگان مجلس میطلبد.
سرمست با استقبال از تفاهمنامه ۷۵۰ میلیاردی معاونت علمی با دانشگاه تبریز گفت: انتظار داریم قانون جهش تولید دانشبنیان برای بخش خصوصی و دولتی استان آذربایجان شرقی اعمال شود و همچنین ظرفیت اعتبار مالیاتی و سهم ۶ همتی استان پر شود.
وی در پایان با تاکید بر حمایت دولت و مجلس برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی گفت: پیرو نشست فعلی، ما شرکت هایی را به معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی خواهیم که براساس قرار فیمابین و تفاهمنامهعای موجود مورد حمایت قرار بگیرند.