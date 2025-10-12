صادرات بیش از ۳۰۹ میلیون دلاری فارس در شش ماه نخست سال

به گزارش ایلنا، ابراهیم شیخ امروز ۲۰ مهرماه در آیین گشایش رویداد شیراز اکسپو ۲۰۲۵ اظهارداشت: میزان صادرات فارس در شش ماهه نخست امسال از نظر وزنی ۱۰ درصد رشد و از نظر ریالی بیش از ۶ درصد رشد داشته که نسبت به متوسط کشوری، عملکرد خوبی بوده است.

وی ابراز امیداوری کرد: حضوز فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در رویداد شیراز اکسپو ۲۰۲۵، منجر به فعال سازی ظرفیت‌های شیراز و فارس شود.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت همچنین اعلام کرد که ۱۵۶ طرح با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی با حدود ۶ هزار فرصت شغلی آماده تکمیل و بهره‌برداری است.

