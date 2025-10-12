به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز بیستم مهرماه در آیین بهره‌برداری از طرح‌های نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم که همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: امیدواریم با ایجاد مدارس شاهد رشد، تعالی و پیشرفت در این منطقه باشیم.

وی با بیان اینکه توسعه مدرسه‌سازی به معنای ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد، امن و مناسب برای دانش‌آموزان است که فضایی انگیزشی برای یادگیری فراهم می‌آورد، اظهار کرد: همچنین این مهم توزیع عادلانه آموزش به‌ویژه در مناطق محروم را ممکن می‌سازد و امکان برگزاری فعالیت‌های متنوع علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی را مهیا می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: هفته پیش با حضور وزیر آموزش و پرورش ۱۷۰ مدرسه کانکسی استان جمع‌آوری و به مدارس استاندارد تبدیل شد.

مجیدی اضافه کرد: همچنین عملیات اجرایی ساخت ۷۰ مدرسه جدید در استان شروع شده است که البته بنیاد علوی، سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در این خصوص همکاری داشتند.

وی تاکید کرد: تلاش این است که مدارس لرستان استاندارد لازم را داشته باشند و در خور شان دانش‌آموزان و مردم احداث شوند.

در ادامه این مراسم محمدعلی رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز لرستان نیز بیان کرد: امروز ۵۵۶ مدرسه مشارکتی را در اینجا افتتاح خواهیم کرد؛ این ۴۶ امین مدرسه‌ای است که خانم گیتی‌نژاد به عنوان خیر کمک کردند تا احداث شود.

وی ادامه داد: جذب خیرین در احداث مدارس بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم با کمک و همکاری خیرین بتوانیم مدارس لرستان را نوسازی و بهسازی کنیم.

انتهای پیام/