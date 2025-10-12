معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
عملیات اجرایی ساخت ۷۰ مدرسه جدید در استان شروع شده است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: عملیات اجرایی ساخت ۷۰ مدرسه جدید در استان شروع شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز بیستم مهرماه در آیین بهرهبرداری از طرحهای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم که همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: امیدواریم با ایجاد مدارس شاهد رشد، تعالی و پیشرفت در این منطقه باشیم.
وی با بیان اینکه توسعه مدرسهسازی به معنای ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد، امن و مناسب برای دانشآموزان است که فضایی انگیزشی برای یادگیری فراهم میآورد، اظهار کرد: همچنین این مهم توزیع عادلانه آموزش بهویژه در مناطق محروم را ممکن میسازد و امکان برگزاری فعالیتهای متنوع علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی را مهیا میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: هفته پیش با حضور وزیر آموزش و پرورش ۱۷۰ مدرسه کانکسی استان جمعآوری و به مدارس استاندارد تبدیل شد.
مجیدی اضافه کرد: همچنین عملیات اجرایی ساخت ۷۰ مدرسه جدید در استان شروع شده است که البته بنیاد علوی، سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در این خصوص همکاری داشتند.
وی تاکید کرد: تلاش این است که مدارس لرستان استاندارد لازم را داشته باشند و در خور شان دانشآموزان و مردم احداث شوند.
در ادامه این مراسم محمدعلی رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسهساز لرستان نیز بیان کرد: امروز ۵۵۶ مدرسه مشارکتی را در اینجا افتتاح خواهیم کرد؛ این ۴۶ امین مدرسهای است که خانم گیتینژاد به عنوان خیر کمک کردند تا احداث شود.
وی ادامه داد: جذب خیرین در احداث مدارس بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم با کمک و همکاری خیرین بتوانیم مدارس لرستان را نوسازی و بهسازی کنیم.