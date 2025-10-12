به گزارش ایلنا، پیام باقری امروز ۲۰ مهرماه در آیین گشایش نخستین نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ افزود: گردهمایی امروز در شیراز جلوه‌ای از هم‌افزایی، تبادل تجربه و نمایش توانمندی‌های ایران اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: استان فارس از منظر تاریخی، فرهنگی، انسانی، صنعتی و فناوری، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور است و ظرفیت‌های خدادادی آن تاکنون به‌طور شایسته معرفی و بهره‌برداری نشده است.

وی افزود: لازم است همه بخش‌ها، اعم از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در مسیر تبلیغ، آموزش و فرهنگ‌سازی برای معرفی توانمندی‌های فارس گام‌های مؤثرتری بردارند.

باقری با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه پایدار گفت: امروز هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و این همکاری می‌تواند مسیر رشد اقتصادی کشور را تسریع کند. از همه فعالان، مدیران و دست‌اندرکاران برگزاری اکسپو شیراز که با تلاش صادقانه، زمینه برگزاری چنین رویداد ارزشمندی را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تقویت ارتباطات منطقه‌ای و انتقال تجربیات افزود: تعاملات اقتصادی، تبادلات علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان انسانی باید محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. ایران از سرمایه انسانی عظیمی برخوردار است که با بهره‌گیری درست از این توان، می‌توان آینده‌ای آبادتر برای کشور رقم زد.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین به حضور رؤسای کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون صنایع و معادن در این رویداد اشاره کرد و گفت: ارتباط مستقیم نمایندگان مجلس با فعالان بخش خصوصی، زمینه‌ای مؤثر برای بررسی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

باقری تصریح کرد: دولت و مجلس در استان فارس با همدلی و نگاه توسعه‌محور، در حال ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید هستند و نتایج این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی باید با نظارت دقیق، شفافیت و انطباق کامل با قانون اساسی همراه باشد. خصوصی‌سازی موفق زمانی محقق می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی احساس امنیت، اعتماد و ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان گفت: فارس با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده طبیعی و انسانی، می‌تواند به محور توسعه اقتصادی ایران و نقطه اتصال تعاملات تجاری منطقه‌ای تبدیل شود. همکاری نزدیک دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم این استان، مسیر رشد و آبادانی کشور را هموارتر از گذشته خواهد کرد.

