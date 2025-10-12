کرمانشاه میزبان جشنواره ملی کاریکاتور بامدیریت مصرف آب

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، رضا داودی مدیرعامل شرکت ابفا استان کرمانشاه ، امروز ۲۰ مهر ماه در آیین جشنواره ملی کاریکاتور با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی کشور، بر ضرورت تقویت فرهنگ صرفه‌جویی، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.

داودی از حضور مدیران کشوری و استانی، اصحاب رسانه و هنرمندان در این رویداد فرهنگی تقدیر کرد و گفت:«برگزاری جشنواره ملی کاریکاتور با محوریت مصرف بهینه آب در کرمانشاه، نمادی از هم‌افزایی میان هنر و مدیریت است. ما باور داریم که زبان هنر می‌تواند مؤثرترین ابزار برای ترویج فرهنگ درست مصرف کردن در جامعه باشد.»

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه ،و همکاری‌های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود:«استاندار محترم کرمانشاه از بدو مسئولیت خود، مسئله آب را اولویت نخست استان دانسته‌اند و نگاه علمی و آینده‌نگر ایشان موجب شده کرمانشاه پیشگام اجرای برنامه‌های ملی در حوزه مدیریت مصرف باشد.»

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت:«در سال گذشته، شاهد کاهش ۴۰ درصدی نزولات جوی در کرمانشاه بودیم و این رقم در برخی شهرستان‌ها مانند صحنه، کنگاور و هرسین به بیش از ۶۰ درصد رسید. این واقعیت نشان می‌دهد که صرفاً توسعه زیرساخت‌ها کافی نیست و باید فرهنگ مصرف بهینه را در میان مردم نهادینه کنیم.»

وی با تأکید بر اینکه آب در کشور ما با بالاترین استاندارد جهانی تصفیه می‌شود، افزود:«متأسفانه بخش زیادی از این آب باکیفیت در مصارف غیرضروری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که بسیاری از کشورها از آب‌های خاکستری و سیستم‌های بازچرخانی برای مصارف ثانویه بهره می‌گیرند. ما نیز باید با جدیت در مسیر استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش‌های صنعتی و کشاورزی گام برداریم.»

داودی از اجرای طرح‌های گسترده در حوزه فاضلاب و بازچرخانی آب در استان خبر داد و گفت:«با حمایت دولت و استاندار محترم، اعتبارات ویژه‌ای برای تکمیل شبکه‌های فاضلاب شهری اختصاص یافته و امیدواریم طی سال آینده بخش قابل‌توجهی از آب تصفیه‌شده به چرخه مصرف بازگردد. این اقدام علاوه بر کاهش آلودگی محیط‌زیست، موجب حفظ منابع آب زیرزمینی و توسعه پایدار در استان خواهد شد.»

وی با اشاره به نقش مؤثر هنر در آگاهی‌بخشی عمومی افزود:«کاریکاتور، زبانی نافذ و جهانی دارد. هنرمندان حاضر در این جشنواره توانسته‌اند با نگاهی خلاقانه و اجتماعی، دغدغه کم‌آبی را به تصویر بکشند و پیام مدیریت مصرف را به شیواترین شکل ممکن به مردم منتقل کنند.»

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم حرکت‌های فرهنگی گفت:«حفاظت از آب تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و اخلاقی است. موفقیت در این مسیر زمانی محقق می‌شود که همه مردم، نهادها و رسانه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند. امیدوارم برگزاری این جشنواره سرآغاز حرکتی فراگیر در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه در کشور باشد.»

داودی ضمن تقدیر از تلاش‌های دست‌اندرکاران جشنواره، اصحاب رسانه و همکاران خود در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود:«کرمانشاه با پشتوانه فرهنگی و مردمی خود، می‌تواند الگوی موفقی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه آب در سطح کشور باشد.»

