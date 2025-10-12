رئیس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد؛
فارس، ایران کوچک و نماد ظرفیتهای خدادادی کشور است
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: گردهمایی امروز جلوهای از همدلی، همافزایی و نمایش ظرفیتهای استان پیامبر و شهیدپرور فارس است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل امروز ۲۰ مهر ماه در نخستین گشایش نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ با اشاره به حضور مسئولان، معاونان وزارتخانهها، فعالان اقتصادی و هیأتهایی از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس در این رویداد افزود: امروز شیراز و فارس میزبان جمعی از مسئولان و فرهیختگان کشور است که برای تبادل تجربه، توسعه همکاریها و شناخت ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استان گردهم آمدهاند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه استان فارس بهحق «ایران کوچک» است، گفت: این استان از نظر ظرفیتهای طبیعی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی نمونهای کامل از ایران اسلامی به شمار میرود و باید تلاش کنیم این توانمندیهای خدادادی بهدرستی معرفی، تبیین و در مسیر توسعه ملی به کار گرفته شود.
نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس افزود: تاکنون آنگونه که شایسته است ظرفیتهای استان در حوزههای علمی، فرهنگی، گردشگری، فناوری و صنعتی معرفی نشده و لازم است دستگاهها، نهادها و رسانهها در مسیر تبلیغ، تبیین و فرهنگسازی برای معرفی توان فارس گامهای مؤثرتری بردارند.
وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی و دولتی دو بازوی مکمل برای پیشرفت استان هستند و همدلی میان این دو بخش میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند. از همه مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی که در برگزاری این رویداد نقش داشتهاند، قدردانی میکنم و امیدوارم این همافزایی زمینهساز رشد و رونق تولید در استان شود.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تقویت تبادلات منطقهای، انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: امروز کشور ما از سرمایههای انسانی کمنظیری برخوردار است و با بهرهگیری از این نخبگان میتوانیم مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی را با سرعت بیشتری طی کنیم.
توکل با اشاره به حضور رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون صنایع و دیگر کمیسیونهای اثرگذار در این رویداد اظهار داشت: حضور این چهرهها فرصت ارزشمندی است تا در تعامل مستقیم با مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی، مسائل و چالشهای بخش تولید و صنعت استان بررسی و پیگیری شود.
وی افزود: دولت و مجلس در استان فارس با همدلی و همکاری نزدیک در مسیر حل مشکلات و تسهیل امور اقتصادی گام برمیدارند و این همکاریها نتایج مثبتی در حوزههای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی به همراه داشته است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس همچنین با اشاره به اهمیت خصوصیسازی هدفمند و نظارتپذیر گفت: اصل خصوصیسازی زمانی موفق خواهد بود که با نظارت دقیق، شفافیت و رعایت قانون اساسی همراه باشد. امروز همه ما باید در کنار هم و با روحیه برادری برای پیشرفت استان تلاش کنیم تا ثمره آن در زندگی مردم نمود پیدا کند.
وی در ادامه از تلاشهای صداوسیمای مرکز فارس در پوشش رسانهای این رویدادها قدردانی کرد و افزود: رسانه ملی نقش بسیار مهمی در انعکاس توانمندیهای استان دارد و باید با رویکردی امیدآفرین، ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی فارس را به کشور و جهان معرفی کند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در پایان گفت: استان فارس با تکیه بر ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعی، شایسته جایگاهی بالاتر در اقتصاد ملی است و این هدف با همت دولت، مجلس، بخش خصوصی و همراهی مردم دستیافتنی خواهد بود.