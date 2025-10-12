خبرگزاری کار ایران
مدیر امور اراضی استان اعلام کرد:

تعیین تکلیف ۱۱ پلاک به مساحت بیش از ۲۴ هزار در خوزستان

کد خبر : 1698841
مدیر امور اراضی خوزستان از تعیین تکلیف ۱۱ پلاک به مساحت کل ۲۴ هزار و ۲۲۷ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جهان شیر سراج الدین میر قائد گفت: بیست و سومین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضاء برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ۱۱ پلاک مربوط به شهرستان‌های دشت آزادگان، شادگان و شوشتر مطرح و پس از بررسی، مساحت هشت هزار و ۳۷۰ هکتار اراضی ملی و ۱۵ هزار و ۸۵۷ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و در مجموع ۲۴ هزار و ۲۲۷ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.

 

