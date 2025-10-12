خبرگزاری کار ایران
توزیع بیش از ۶ هزار کیلوگرم بذر کلزا در شهرستان ساری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه کشت کلزا، ۶ هزار و ۳۳۸ کیلوگرم انواع بذر کلزا در کارگزاری‌های سطح این شهرستان توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری تصریح کرد: برای ارتقای تولید و توسعه کشت کلزا در شهرستان، تأمین بذر باکیفیت و متنوع یکی از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است. تاکنون ۶ هزار و ۳۳۸ کیلوگرم بذر انواع ارقام کلزا به کارگزاری‌ها ارسال شد.

وی افزود: این ارقام شامل گونه‌های پر محصول و مقاومی همچون گابریلا، اکاپی، ناتالی، نپتون، آر جی اس، مهتاب، بهاران، ظفر و هایولا ۵۰ است که در دو گروه ارقام بهاره و زمستانه به کشاورزان عرضه شد.

علوی میزان توزیع ارقام بهاره و زمستانه را به شرح ارقام بهاره هایولا ۵۰ به مقدار ۴۷ کیلوگرم، ظفر ۳۸۲ کیلوگرم، بهاران: ۷۸۲ کیلوگرم، مهتاب ۳۹۲ کیلوگرم، آر جی اس: ۳۰۰ کیلوگرم و ارقام زمستانه نپتون به مقدار ۳۵۰ کیلوگرم، ناتالی ۱۳۳ کیلوگرم، اکاپی ۴۳۶ کیلوگرم اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تاکید بر اهمیت توسعه کشت کلزا اظهار کرد: کشت کلزا با توجه به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن، می‌تواند نقش مهمی در بهبود درآمد کشاورزان و حفظ سلامت خاک ایفا کند. مدیریت جهاد کشاورزی آماده ارائه حمایت‌های بیشتر و همکاری گسترده‌تر با کشاورزان است.

علوی همچنین یادآور شد که توجه به کیفیت و تنوع بذرها یکی از عوامل کلیدی در افزایش عملکرد محصول و موفقیت کشاورزان در این حوزه است.

