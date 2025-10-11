رئیس بنیاد ایرانشناسی البرز:
کرج باید خود را در آیینه فرهنگ و مهرورزی بازتعریف کند/ اقوام و مهاجران سرمایه فرهنگی شهر هستند
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان البرز با تأکید بر اینکه «کرج شهری چندفرهنگی و پویا است»، گفت: اقوام و مهاجران نهتنها تهدید نیستند بلکه فرصتی گرانبها برای رشد فرهنگی، علمی و اجتماعی این شهر به شمار میروند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، محراب رجبی، رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه البرز، در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن ۲۰ مهر و روز کرج و دهمین سال نامگذاری این روز برگزار شد، اظهار کرد: کرج باید به هویت تاریخی و فرهنگی خود ببالد و بیش از پیش خود را در آیینه فرهنگ، آموزش و مهرورزی بازتعریف کند.
وی با اشاره به اینکه پاکی و هویت دو عنصر ماندگار در حیات اجتماعی هر جامعه هستند، گفت: روزها میآیند و میروند اما آنچه ماندگار است، عنصر پاکی است و اگر آن را به مفهوم هویت تعبیر کنیم، درمییابیم که هویتبخشی جوهره تداوم حیات فرهنگی ماست.
رجبی افزود: هویتسازی از خانواده آغاز میشود و خانوادهها، نهادهای فرهنگی و مسئولان شهری باید این مسیر را جدی دنبال کنند. اگر هزار سال پیش فردوسی با سرودن شاهنامه فرهنگی ماندگار پدید آورد، امروز نیز باید از او الگو گرفت و مسیر فرهنگ و خودباوری را ادامه داد.
رئیس بنیاد ایرانشناسی البرز در ادامه با اشاره به پیوند فرهنگ و مقاومت گفت: در کنار پهلوانانی که در میدان نبرد ایثار کردند، اندیشمندانی چون فردوسی نیز در میدان اندیشه جهاد کردند. بیت معروف «اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اروند را دجله خوان» یادآور همین پیوند میان فرهنگ و دفاع است.
وی درباره جایگاه آموزش در هویت تاریخی کرج اظهار داشت: بیستم مهر یادآور تأسیس نخستین مرکز آموزشی رسمی در کرج است. ۱۱۸ سال پیش در سال ۱۲۹۴ خورشیدی، دبستان «برزگران» در محل فعلی دانشکده کشاورزی کرج پایهگذاری شد که بعدها به مدرسه فلاحت و سپس در سال ۱۳۰۳ به دانشکده کشاورزی کرج تبدیل شد؛ مرکزی که شش سال پیش از تأسیس دانشگاه تهران آغاز به کار کرد و نشاندهنده پیشتازی کرج در آموزش و کشاورزی است.
رجبی افزود: در آن زمان، این مرکز آموزشی جوانان ۱۷ تا ۲۵ ساله را در رشتههای علمی و کشاورزی ثبتنام میکرد و روحیه کار، ملیگرایی و عشق به زادگاه را در میان نسل جوان تقویت مینمود؛ موضوعی که در کتاب «البرزنامه» نیز ثبت شده است.
اقوام و مهاجرین در روز کرج
رئیس بنیاد ایرانشناسی البرز در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره چگونگی دیده شدن اقوام و مهاجرین در روز کرج گفت: مهاجران و اقوام گوناگون بخش جداییناپذیر از هویت فرهنگی و اجتماعی این شهر هستند. حضور آنها نه تهدید، بلکه فرصتی مغتنم برای تبادل فرهنگی، رقابت سالم و رشد اجتماعی است.
وی افزود: همانگونه که تنوع فرهنگی شهر نیویورک آن را به یکی از مراکز پیشرفت و نوآوری جهان تبدیل کرده، در کرج نیز میتوان از تنوع اقوام برای شکوفایی فرهنگی و اقتصادی بهره گرفت. امروز بیش از چهار میلیون نفر از اقوام مختلف در البرز زندگی میکنند و این همزیستی، الگویی از همدلی ایرانی است.
رجبی در ادامه از برنامه تأسیس «بنیاد سیمرغ» بهعنوان دبیرخانه دائمی روز کرج خبر داد و به ایلنا گفت: این بنیاد قرار است با مشارکت نمایندگان استانها، بهویژه بانوان، در مسیر رشد، رفاه و صلح فرهنگی کشور گام بردارد. سیمرغ در فرهنگ ایرانی نماد مهر، زایش و درمان است و میتواند نشان همبستگی اقوام ایرانی باشد.
وی در پایان تصریح کرد: ما باید کرج را نه تنها بهعنوان شهری در استان البرز، بلکه بهعنوان نماد همزیستی اقوام، آموزش و مهرورزی در ایران بشناسیم. پاکی، هویت و فرهنگ سه رکن پایداری این شهر هستند و اگر این عناصر را پاس بداریم، کرج میتواند الگوی صلح و توسعه در کشور باشد.