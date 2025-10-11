استاندار مازندران:
نظارت دقیق بر بازار و تکمیل پروژههای نیمهتمام از اولویتهای استان است
استاندار مازندران بر لزوم تکمیل پروژههای نیمهتمام و ادامه نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی تأکید کرد و از نمایندگان مجلس، مدیران و مسئولان اجرایی استان بابت همکاری در حل مشکلات اقتصادی و عمرانی تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به تلاشهای مشترک مسئولین و نمایندگان مجلس برای حل مسائل اقتصادی و عمرانی استان، گفت: در دورههای مختلف، نمایندگان مجلس همیشه دست ما را گرفتند تا مسائل اقتصادی، عمرانی و سایر مشکلات استان حل شود و ما همچنان از حمایتهای ایشان بهرهمند هستیم.
وی از فرمانداران، مدیران کل و معاونین استان که در هفته گذشته نظارتهای دقیقی بر بازار و کالاهای اساسی داشتهاند، تشکر کرد و افزود: نظارتها باید ادامه پیدا کند تا مردم در سفرههای خود این تغییرات را حس کنند و از افزایش قیمتها و بیضابطه بودن آن جلوگیری شود.
استاندار مازندران به تاکید خود بر حفظ کرامت اقتصادی مردم اشاره کرده و تصریح کرد: خط قرمز ما این است که هیچگونه افزایش قیمت بیضابطهای در استان پذیرفته نمیشود و ما مسئول هستیم که معیشت مردم را در اولویت قرار دهیم.
وی تأکید کرد که برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که مردم بهطور ملموس اثرات مثبت آن را در زندگی خود ببینند، نه اینکه تنها به آمارهای نادرست بسنده کنیم.
نظارت دقیق بر روند پروژهها و شایستهسالاری در انتخاب مدیران
استاندار مازندران به اهمیت شایستهسالاری در انتخاب مدیران و مسئولان اجرایی استان اشاره کرد و افزود: ما مدیرانی را انتخاب میکنیم که دارای تعهد اخلاقی و شایستگیهای لازم برای خدمت به مردم باشند و در هیچ شرایطی تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا شخصی قرار نمیگیریم.
وی در این رابطه به نقش مجمع نمایندگان مجلس، دادگستری و سایر نهادهای نظارتی در حفظ شفافیت و سلامت فرآیندها اشاره کرد و از هماهنگی مثبت بین این ارگانها در حل مسائل و مشکلات استان تقدیر کرد
تکمیل پروژههای نیمهتمام استان
یونسی از وضعیت پروژههای نیمهتمام استان سخن گفت و اظهار داشت: ما نمیخواهیم پروژههای جدیدی را شروع کنیم، مگر اینکه شرایط اورژانسی باشد. اولویت ما تکمیل پروژههای نیمهتمامی است که سالهاست به دلیل مشکلات مختلف ناتمام ماندهاند.
وی به پروژههایی مانند پل سفید اشاره کرد و گفت: این پروژه بعد از ۲۵ سال دوباره در حال آغاز است و ما به مردم قول میدهیم که به اتمام خواهیم رساند.
منطقه آزاد و ترمیم ناوگان عمومی
یونسی همچنین در مورد منطقه آزاد و برنامههای دولت برای ترمیم و نوسازی ناوگان عمومی استان صحبت کرد. وی گفت: تمام کارهای عملیاتی در ارتباط با منطقه آزاد انجام شده و حتی پیش شماره ماشینها نیز گرفته شده است. اولین محموله خودرو قبل از زمستان وارد استان خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و افزایش رفاه مردم استان است.
استاندار مازندران از تمامی مسئولان اجرایی، مدیران کل، فرمانداران، معاونان و نمایندگان مجلس که در پیشبرد امور استان همکاری داشتهاند، قدردانی کرد و افزود: همه ما باید با همدلی و هماهنگی بیشتر در خدمت مردم استان باشیم و امیدواریم که بتوانیم شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشیم.