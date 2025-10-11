همکاری مسئولین و تلاش جمعی برای حل مشکلات استان ضروری است/تاکید بر اهمیت نظارت دقیق در انتخابات شورای شهر و روستا

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی در جلسه شورای اداری مازندران که عصر شنبه برگزار شد، ضمن قدردانی از تدبیر استاندار مازندران در برگزاری منظم جلسات شورای اداری برای انسجام بخشی استان، بر لزوم همکاری همه‌جانبه مسئولین برای حل مشکلات اساسی استان تاکید کرد.

وی از تلاش‌های استاندار و معاونین ایشان در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه استان قدردانی کرد و گفت: در حالی که مشکلات و چالش‌های زیادی پیش‌رو داریم، خوشبختانه استاندار با درایت و برنامه‌ریزی، توانسته بسیاری از موانع را بردارد و پروژه‌های مهم استان را یکی پس از دیگری به سرانجام برساند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه به دغدغه‌های مردم و مسئولین استان اشاره کرد و افزود: درست است که در مسیر توسعه، بسیاری از مشکلات و موانع داریم، اما باید به یاد داشته باشیم که باید از تجربیات گذشته خود برای برنامه‌ریزی درست و استفاده از ظرفیت‌های موجود بهره ببریم.

وی همچنین به مشکلات قانونی و اداری اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات امروز به قوانین مربوط است که باید اصلاح شوند. ما در کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس، در حال بررسی این قوانین هستیم تا موانع قانونی برطرف شوند.

بابایی کارنامی سپس به مشکلات خاص استان مازندران، از جمله مسائل مربوط به محیط زیست، جنگل‌ها، دریا، و پسماندها اشاره کرد و گفت: ما باید به صورت جدی به مشکلات زیست‌محیطی استان پرداخته و راه‌حل‌های عملی و پایدار برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود وضعیت اقتصادی استان پیدا کنیم.

وی از مسئولین خواست که در حل بحران‌های زیست‌محیطی و حمایت از کارآفرینان بیشتر تلاش کنند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی به اهمیت پذیرش سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران در استان اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید فضای سرمایه‌گذاری را در استان تغییر دهیم. برای این کار نیاز به یک هماهنگی کامل بین تمامی دستگاه‌های اجرایی داریم. باید قوانینی وضع کنیم که به راحتی بتوان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حمایت کرد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: نقد و انتقاد به مسئولین باید در فضایی مثبت و سازنده انجام شود. در بسیاری از مسائل، باید تفاهم و همکاری میان تمامی مسئولین برقرار شود تا مشکلات استان سریع‌تر حل شود. برای مثال، مسائل شهرداری‌ها باید با مشارکت همگان حل شوند تا زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی به درستی پیش بروند.

وی همچنین در مورد مشکلات شهرداری‌ها و مسائل مربوط به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اظهار نگرانی کرد و گفت: انتخابات باید به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود. ما باید نظارت دقیق‌تری داشته باشیم و مردم را در جریان فرآیند انتخاب قرار دهیم.

بابایی کارنامی به تلاش‌های دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید دست در دست یکدیگر، چه در مجلس و چه در دولت، برای حل مشکلات استان و کشور تلاش کنیم. اگرچه انتقادهای زیادی داریم، اما باید در کنار هم برای پیشبرد کارها و تحقق اهداف مشترک قرار بگیریم.

وی از همکاران خود در مجلس و استاندار مازندران برای تلاش‌هایشان تشکر کرده و ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده با تلاش مضاعف، مشکلات استان رفع و پروژه‌های عمرانی به سرانجام برسد.

