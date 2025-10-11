به گزارش خبرنگار ایلنا، فریدون کلبادی‌نژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران از تلاش‌های گسترده برای فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و از حضور مسئولین برای کمک به آموزش و پرورش تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه تعداد کارکنان آموزش و پرورش استان به ۳۲,۶۸۶ نفر رسیده است، افزود: این تعداد شامل ۱۷,۹۵۴ زن و ۱۴,۷۳۳ مرد است که در خدمت همکاران شریف خود هستند.

کلبادی نژاد به افزایش جمعیت دانش‌آموزی در استان اشاره کرد و اعلام کرد: در سال تحصیلی جدید، تعداد دانش‌آموزان در مدارس دولتی به ۴۰۷,۶۵۱ نفر و در مدارس غیر دولتی به ۱۱۰,۷۵۹ نفر می‌رسد که جمعاً به ۵۱۸,۴۱۰ نفر می‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران به برنامه‌های عمرانی و تجهیز مدارس اشاره کرد و اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ استان، بیش از ۱,۱۲۰ دستگاه رایانه، ۱,۶۸۷ لپ‌تاپ، ۱,۷۹۴ دستگاه دی وی دی و هزاران اقلام دیگر برای مدارس استان خریداری و به طور عادلانه توزیع خواهد شد. در حوزه تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، ۳۱ پروژه بزرگ در دست اجراست که تا پایان ماه‌های آینده افتتاح خواهند شد. این اقدامات بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای است که برای بهبود شرایط آموزشی در استان اجرا می‌شود.

وی همچنین از برگزاری ۱۶,۰۰۰ دوره آموزشی برای توانمندسازی معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه خبر داد و گفت: تلاش ما این است که تمامی معلمان از روش‌های نوین تدریس و ابزارهای جدید برای افزایش کیفیت آموزشی استفاده کنند. در همین راستا، ۳۲,۰۰۰ والدین نیز در دوره‌های آموزشی مختلف برای تقویت مشارکت خانواده‌ها در فرایند آموزش قرار خواهند گرفت.

توجه به کیفیت بخشی در مدارس

کلبادی‌نژاد با اشاره به مشکلات آموزش در برخی مناطق، تأکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، ارتقاء کیفیت آموزشی در تمامی مدارس، از جمله مدارس کم‌جمعیت و روستایی است. این مهم با استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و تربیت معلمان متخصص به اجرا در خواهد آمد.

وی همچنین از راه‌اندازی کارگروه‌های مختلف برای کیفیت بخشی به آموزش خبر داد.

آسیب‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر آموزش

یکی از مسائل جدی مطرح‌شده توسط مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی و اعتیاد در بین دانش‌آموزان بود و اینکه که وزارت آموزش و پرورش برنامه‌هایی را برای پیشگیری و مقابله با این مشکلات تدوین کرده است و افزود: این آسیب‌ها تهدیدی جدی برای آینده نسل جوان هستند و باید به‌صورت جدی‌تر پیگیری شوند. ما به صورت هفتگی با مدیران شهرستان‌ها در این خصوص جلسات برگزار می‌کنیم.

ارتقاء هدایت تحصیلی و تمرکز بر آموزش فنی و حرفه‌ای

کلبادی‌نژاد همچنین به تغییرات در فرآیند هدایت تحصیلی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، بیش از ۵۰ درصد از دانش‌آموزان به رشته‌های نظری هدایت می‌شدند. اما امسال، حدود ۵۳ درصد از دانش‌آموزان به مدارس فنی و حرفه‌ای هدایت شده‌اند که این تغییر نشان‌دهنده توجه بیشتر به آموزش‌های مهارتی و فنی است.

وی همچنین از موفقیت‌های دانش‌آموزان در کنکور خبر داد و گفت: دانش‌آموزان پایه یازدهم ما امسال به بهترین نتایج در کنکور دست یافتند و قریب به ۴۶ دانش‌آموز ما در رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی به رتبه‌های تک‌رقمی و دو‌رقمی دست پیدا کرده‌اند.

چالش‌های تراکم جمعیت کلاس‌ها و برنامه‌های آینده

کلبادی‌نژاد در مورد تراکم جمعیت در کلاس‌ها اظهار داشت: در برخی مناطق، تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها از حد استاندارد بالاتر است، به ویژه در برخی از کلان‌شهرها که کلاس‌ها به بالای ۳۵ نفر می‌رسد. وی اعلام کرد که هدف‌گذاری آموزش و پرورش استان برای ساماندهی این کلاس‌ها، رساندن تراکم دانش‌آموزان به حد استاندارد (حدود ۲۲ تا ۲۴ نفر در هر کلاس) تا پایان برنامه هفتم است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بر لزوم همکاری تمامی نهادها و خانواده‌ها برای ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری تأکید کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که مدارس استان، علاوه بر تجهیز به امکانات، از لحاظ کیفیت آموزشی نیز در سطح بالایی قرار گیرند تا شاهد پیشرفت علمی و اجتماعی دانش‌آموزان استان باشیم.

