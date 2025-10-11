طرح «قاضی در مدرسه» در ۲۰ مدرسه چهارمحال و بختیاری اجرا شد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح «قاضی در مدرسه» با هدف پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهیهای حقوقی دانشآموزان، در ۲۰ مدرسه این استان خبرداد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح در ۲۰ دوره آموزشی برای دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و دوم و با حضور قضات محاکم استان در هشت حوزه قضایی اجرایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: حوزههای قضایی شهرکرد، لاران و ناغان بیشترین تعداد دورههای این طرح را برگزار کردهاند.
به گفته دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، تمرکز اصلی این طرح بر دانشآموزان مقطع دوم متوسطه است چرا که این گروه سنی به دلیل شرایط خاص و سطح انرژی بالا، ممکن است مرتکب رفتارهایی شوند که عواقب قانونی داشته باشد.
موسوی تأکید کرد: در این طرح، قضات با حضور در مدارس، مفاهیم حقوقی، فرآیندهای قضایی و راهکارهای پیشگیری از جرم را به دانشآموزان و مربیان آموزش میدهند.
این مقام قضایی در پایان گفت: اجرای این طرح در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرایمی مانند سوءمصرف مواد مخدر، جرایم خشن، ضرب و جرح و جرایم رانندگی بسیار مؤثر است.