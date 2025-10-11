به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر اظهار داشت: این کنفرانس که به‌عنوان یک رویداد مهم در صنعت برق و انرژی‌های نو شناخته می‌شود، فرصتی مناسب برای تبادل نظر، ارائه آخرین دستاورد‌ها و معرفی فناوری‌های نوین در زمینه انرژی‌های تجدید‌پذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری‌ها، ارتقاء سطح دانش فنی و افزایش آگاهی در زمینه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر را فراهم خواهد کرد.

این مقام مسئول، حضور درچنین کنفرانس‌هایی را فرصتی برای ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر و تشویق مردم به استفاده از منابع پایدار عنوان کرد و افزود: این فرهنگ‌سازی می‌تواند در حفاظت از محیط‌زیست، پیشرفت صنعت انرژی‌های پاک و تحقق اهداف توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن روند توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی درسطح استان گفت: فارس با دارا بودن حدود ۳۰۰ روز آفتابی و میانگین تابش ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات‌ساعت بر مترمربع در سال، یکی از مستعد‌ترین استان‌ها برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود که با‌توجه‌به این پتانسیل‌ و ظرفیت‌های بالقوه، با توسعه این نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق استان، به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفظ محیط‌زیست نیز کمک شایانی خواهد شد.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در خاتمه تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌باشد که تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نیروگاه خورشیدی انشعابی و ده‌ها مزرعه خورشیدی را به شبکه برق کشور متصل کرده است.

