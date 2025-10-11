مدیرعامل توزیع نیروی برق استان خبرداد؛
فارس با بیش از ۲۵۰۰ واحد فعال در توسعه نیروگاههای خورشیدی پیشرو است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در هفتمین کنفرانس نیروگاههای خورشیدی که با حضورگسترده فعالان دولتی و خصوصی این حوزه، طی روزهای ٢٢ و ٢٣ مهرماه، در محل پژوهشگاه نیرو برگزار میشود، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس حضور فعال خواهد داشت.
این مقام مسئول، حضور درچنین کنفرانسهایی را فرصتی برای ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و تشویق مردم به استفاده از منابع پایدار عنوان کرد و افزود: این فرهنگسازی میتواند در حفاظت از محیطزیست، پیشرفت صنعت انرژیهای پاک و تحقق اهداف توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
وی با مثبت ارزیابی کردن روند توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی درسطح استان گفت: فارس با دارا بودن حدود ۳۰۰ روز آفتابی و میانگین تابش ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلوواتساعت بر مترمربع در سال، یکی از مستعدترین استانها برای توسعه نیروگاههای خورشیدی به شمار میرود که باتوجهبه این پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه، با توسعه این نیروگاهها و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق استان، به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و حفظ محیطزیست نیز کمک شایانی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در خاتمه تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در احداث نیروگاههای خورشیدی میباشد که تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نیروگاه خورشیدی انشعابی و دهها مزرعه خورشیدی را به شبکه برق کشور متصل کرده است.