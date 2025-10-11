خبرگزاری کار ایران
ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان مرکزی زیر تیغ قانون قرار دارد

​دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به عملکرد اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی این استان، گفت: روند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با سرعت مناسبی در حال انجام است و این موضوع با صراحت زیر تیغ قانون قرار دارد.

به گزارش ایلنا، حجت‌اله درودگر افزود: با انجام اقدامات مناسبی که از ابتدای سال جاری تاکنون توسط دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شده، قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان مرکزی با روند بسبار مطلوبی همراه بوده است که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی و عزم جدی برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی است. دستگاه قضایی به صورت فعالانه در موضوع حفاظت از بیت‌المال ورود کرده و با نظارت میدانی، پیگیری مصوبات شوراها و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را به طور جدی پیگیری می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار داشت: اگر دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی به درستی عمل کنند، نیازی به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود. احساس قاطعیت در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بهترین بازدارندگی را در جامعه ایجاد می‌کند.

درودگر تصریح کرد: در چنین شرایطی، مرتکبین از انجام تخلفات منصرف خواهند شد. تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت خود برای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال تلاش کنند و مدیران اجرایی نیز پیگیر حقوق عامه مردم باشند. دستگاه قضایی آمادگی دارد در مسیر اجرای این وظایف، از مدیران حمایت کند.

وی بیان داشت: طرح احداث یک واحد فرآوری متعلق به شرکت معدنی و صنعتی در بخش قره‌کهریز، به دلیل پایان نیافتن مطالعات زیست‌محیطی و عدم واگذاری اراضی ملی، تا اطلاع ثانوی ممنوع است. مقرر شد پس از وصول استعلام‌ها از محیط‌زیست، آب منطقه‌ای و منابع‌طبیعی، موضوع در شورای تأمین استان بررسی شود.

