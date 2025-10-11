مدیرکل کار استان خبر داد:
معرفی 2435 کارجو به کارفرمایان استان مرکزی
۲۷۰ مورد اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و ۴۶۲ کارفرمای متخلف شناسایی شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به موضوع معرفی کارجویان به کارفرمایان اشاره کرده و گفت: 2435 کارجو از طریق سامانه جستجوی شغل به کارفرمایان این استان معرفی شدند که این رقم معادل 41 درصد از برنامه ابلاغی سالانه است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی به شهرستانهایی که بیشترین عملکرد را در این حوزه داشتهاند اشاره داشته و افزود: شهرستان ساوه با معرفی 2089 نفر بیشترین عملکرد را در سطح استان مرکزی داشته و پس از آن شهرستان شازند با 196 نفر و شهرستان کمیجان با 31 نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی به اهمیت تسهیل فرآیند اشتغالزایی در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: معرفی هدفمند کارجویان به کارفرمایان از طریق سامانههای هوشمند، نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهرهوری نیروی انسانی دارد. بنابراین تمامی تلاشها در این راستا بکار گرفته شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای نظارتی، در نیمه نخست سال جاری 270 مورد اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در این استان شناسایی شد که شهرستانهای شازند، زرندیه و خنداب بیشترین آمار را در این زمینه داشتند.
احمدی به کارفرمایان متخلفی که در حوزه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی فعالیت میکردند اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این بازه زمانی 462 کارفرمای متخلف در استان مرکزی شناسایی شد که بیشترین مربوط به شهرستانهای زرندیه، شازند و دلیجان بوده است.