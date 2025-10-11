معرفی 2435 کارجو به کارفرمایان استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به شهرستان‌هایی که بیشترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند اشاره داشته و افزود: شهرستان ساوه با معرفی 2089 نفر بیشترین عملکرد را در سطح استان مرکزی داشته و پس از آن شهرستان شازند با 196 نفر و شهرستان کمیجان با 31 نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی به اهمیت تسهیل فرآیند اشتغال‌زایی در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: معرفی هدفمند کارجویان به کارفرمایان از طریق سامانه‌های هوشمند، نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی دارد. بنابراین تمامی تلاش‌ها در این راستا بکار گرفته شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی، در نیمه نخست سال جاری 270 مورد اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در این استان شناسایی شد که شهرستان‌های شازند، زرندیه و خنداب بیشترین آمار را در این زمینه داشتند.

احمدی به کارفرمایان متخلفی که در حوزه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی فعالیت می‌کردند اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این بازه زمانی 462 کارفرمای متخلف در استان مرکزی شناسایی شد که بیشترین مربوط به شهرستان‌های زرندیه، شازند و دلیجان بوده است.

