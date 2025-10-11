به گزارش ایلنا از البرز، عباسعلی کیخایی، مدیرکل امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت منابع آب ایران، با قدردانی از خلاقیت روابط عمومی خراسان رضوی در طراحی و اجرای این ابتکار، اظهار کرد: لیگ خبر می‌تواند به الگویی ملی برای ایجاد شبکه‌ای منسجم از خبرنگاران حوزه آب با رعایت اصول حرفه‌ای تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در ارتقای سرمایه اجتماعی حکمرانی آب افزود: دقت و صحت در اطلاع‌رسانی، انتقال مفاهیم فنی به زبان ساده و شفافیت در ارائه اطلاعات به مردم، لازمه تقویت اعتماد عمومی است.

کیخایی از مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور خواست نشست‌های ماهیانه با خبرنگاران برگزار کنند تا مسائل حوزه آب با صداقت و شفافیت با مردم در میان گذاشته شود. او همچنین بر تداوم اجرای طرح‌های فرهنگی مانند «داناب» که اکنون به بلوغ ۱۷ سالگی رسیده، تأکید کرد.

بر پایه این گزارش، لیگ خبر از سال ۱۳۹۸ به‌عنوان بستری برای رقابت حرفه‌ای و تعامل میان خبرنگاران حوزه آب راه‌اندازی شده و تاکنون توانسته نقش موثری در ارتقای ارتباطات رسانه‌ای این بخش ایفا کند.

در پنجمین دوره این رقابت، ۱۲ خبرنگار از امور منابع آب شهرستان‌ها، ۱۸ خبرنگار از ستاد مرکزی، ۱۲ خبرنگار افتخاری روستانیوز و ۲۵ خبرنگار از تشکل‌های مردمی کشاورزی با تولید بیش از ۱۳۰۰ خبر و گزارش در ارزیابی نهایی شرکت کردند.

مراسم اختتامیه با معرفی برگزیدگان، ارائه گزارش عملکرد روابط عمومی استان‌ها از جمله شرکت آب منطقه‌ای البرز و رونمایی از طرح رسانه دانش‌آموزی «ردا» به کار خود پایان داد.

