خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی خبر داد:

اجرای عملیات 6000 مترمکعب بتن‌ریزی پروژه‌های ساخت‌وساز اراک در یک روز کاری

اجرای عملیات 6000 مترمکعب بتن‌ریزی پروژه‌های ساخت‌وساز اراک در یک روز کاری
کد خبر : 1698527
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: با اجرای عملیات 6000 مترمکعب بتن‌ریزی در یک روز کاری، پروژه‌های ساخت‌وساز در شهر اراک به مرحله جدیدی وارد شد و امیدها برای تأمین مسکن مناسب برای شهروندان ساکن شهر اراک افزایش یافت. این اقدام در راستای تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان صورت گرفته و روند اجرای پروژه‌ها با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد لنجابی در حاشیه مراسم بتن‌ریزی 6000 مترمکعبی در یک روز کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز شهر اراک که به صورت ویدئوکنفرانسی با معاون وزیر راه‌وشهرسازی انجام شد، افزود: امکانات اداره کل راه‌وشهرسازی استان شامل ماشین‌آلات و نیروی انسانی برای انجام بتن‌ریزی گسترده در یک روز کاری در یکی از بلوک‌های مسکونی پروژه‌های ساخت‌وساز بسیج شده‌اند.

وی به فرایند عملیات 6000 مترمکعب بتن‌ریزی در پروژه‌های ساخت‌وساز شهر اراک اشاره کرده و ادامه داد: این عملیات عظیم عمرانی و این حجم از بتن‌ریزی در یک روز کاری با استفاده از 40 دستگاه تراک میکسر، 4 دستگاه پمپ بتن، 3 دستگاه بچینگ بتن، 3 دستگاه پمپ دکل، 500 تن آرماتوربندی و همچنین مشارکت 30 نیروی متخصص و فنی بیش از 120 نفر استادکار و کارگر انجام شده است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: اجرای این مرحله مطابق با مدرن‌ترین استانداردهای بتن‌ریزی صورت گرفت که نه تنها کیفیت و دوام سازه را تضمین می‌کند، بلکه گام بلندی برای تحقق دقیق و منظم برنامه زمان‌بندی پروژه محسوب می‌شود. نظارت مستمر، تأمین مصالح، هماهنگی با پیمانکاران و پشتیبانی فنی از جمله عوامل مؤثر در تحقق این رکورد عمرانی بوده‌ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ