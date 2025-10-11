به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد لنجابی در حاشیه مراسم بتن‌ریزی 6000 مترمکعبی در یک روز کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز شهر اراک که به صورت ویدئوکنفرانسی با معاون وزیر راه‌وشهرسازی انجام شد، افزود: امکانات اداره کل راه‌وشهرسازی استان شامل ماشین‌آلات و نیروی انسانی برای انجام بتن‌ریزی گسترده در یک روز کاری در یکی از بلوک‌های مسکونی پروژه‌های ساخت‌وساز بسیج شده‌اند.

وی به فرایند عملیات 6000 مترمکعب بتن‌ریزی در پروژه‌های ساخت‌وساز شهر اراک اشاره کرده و ادامه داد: این عملیات عظیم عمرانی و این حجم از بتن‌ریزی در یک روز کاری با استفاده از 40 دستگاه تراک میکسر، 4 دستگاه پمپ بتن، 3 دستگاه بچینگ بتن، 3 دستگاه پمپ دکل، 500 تن آرماتوربندی و همچنین مشارکت 30 نیروی متخصص و فنی بیش از 120 نفر استادکار و کارگر انجام شده است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: اجرای این مرحله مطابق با مدرن‌ترین استانداردهای بتن‌ریزی صورت گرفت که نه تنها کیفیت و دوام سازه را تضمین می‌کند، بلکه گام بلندی برای تحقق دقیق و منظم برنامه زمان‌بندی پروژه محسوب می‌شود. نظارت مستمر، تأمین مصالح، هماهنگی با پیمانکاران و پشتیبانی فنی از جمله عوامل مؤثر در تحقق این رکورد عمرانی بوده‌ است.

