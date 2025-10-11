به گزارش ایلنا از البرز، امروز جلسه افتتاحیه نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی استان البرز با حضور سردار مهدی معصوم بیگی رئیس بازرسی کل فرماندهی انتظامی کشور برگزار شد.

در این جلسه سردار معصوم بیگی ضمن تقدیر از اقدامات مجموعه انتظامی استان در تامین امنیت شهروندان، بیان کرد: در جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشور عزیزمان ایران، استان البرز یکی از استان‌های شاخص در زمینه توفیقات انتظامی و امنیتی بود.

وی افزود: با توجه به همجواری استان البرز با پایتخت این استان یکی از استان‌های ویژه و مهم در زمینه تامین امنیت است که بحمدالله با مجاهدت و تلاش شبانه روزی فرمانده و کارکنان انتظامی، استان از وضعیت خوب و قابل قبولی برخوردار است.

رئیس بازرسی کل فرماندهی انتظامی کشور با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که کارکنان انتظامی را مجاهدان فی سبیل الله خوانده بودند، اظهار داشت: به حق نشان مجاهد فی سبیل الله که رهبر انقلاب بر سینه کارکنان انتظامی نهاده، لایق شما جان برکفان انتظامی است.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه مجموعه انتظامی کشور به صورت دائم در حال جانفشانی و تقدیم شهید در راه اسلام و انقلاب است، تصریح کرد: بهای امنیت مردم ایران را فراجا با خون‌ارزشمند دلاورمردان خود می‌پردازد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان با اشاره به آغاز نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی استان البرز، خاطرنشان ساخت: هدف از اجرای این طرح تقویت سازمان و بهبود مدیریت در اجرای ماموریت‌های انتظامی است که مطمئناً این نظارت‌ها موجب رشد و تعالی سازمان خواهد شد.

