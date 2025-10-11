مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:
آغاز ثبتنام هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش البرز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز ثبتنام هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارگران و خانوادههای آنان در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین فلاحنژاد با اشاره به آغاز مسابقات قرآنی ویژه جامعه کار و تلاش، اظهار کرد: این رویداد فرهنگی با هدف ترویج مفاهیم قرآنی در محیطهای کاری و تقویت اخلاق حرفهای در میان فعالان عرصه تولید، بهصورت حضوری برگزار میشود.
وی افزود: ثبتنام جهت شرکت در این دوره از مسابقات از تاریخ ۱۵ مهرماه تا ۲۵ مهرماه سال جاری ادامه دارد. رشتههای این مسابقات شامل قرائت تحقیق، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم و همچنین مفاهیم قرآنی با محوریت جلد بیستوهفتم تفسیر نمونه است. آزمون مفاهیم بهصورت تستی برگزار میشود و کسب حدنصاب علمی بالای ۸۰ درصد برای راهیابی به مرحله بعد الزامی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز خاطرنشان کرد: از هر رشته، یک نفر از خواهران و یک نفر از برادران در صورت کسب حد نصاب لازم به مرحله کشوری راه مییابند. همچنین شرکتکنندگان باید در بخش تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا در مجموع حداقل ۷۵ امتیاز کسب کنند.
فلاحنژاد ادامه داد: این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان برگزار میشود و مشمولان آن شامل کارگران دارای قرارداد مشمول قانون کار و نیروهای خدماتی شاغل در ادارات، سازمانهای دولتی و شهرداریها هستند. خانوادههای کارگران شامل همسر و فرزندان ۱۸ تا ۲۵ ساله نیز میتوانند در بخش خانوادههای کارگری شرکت کنند.
وی تصریح کرد: افرادی که در دو دوره گذشته مقامهای اول تا سوم را در یک رشته کسب کردهاند، مجاز به شرکت مجدد در همان رشته نیستند اما میتوانند در رشتههای دیگر شرکت کنند.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، مرحله استانی مسابقات روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۸ صبح در سالن مسابقات امامزاده طاهر (ع) کرج برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام با واحد امور فرهنگی این ادارهکل از طریق شماره تماس ۳۲۱۲۸۰۰۰ داخلی ۳۰۴ ارتباط برقرار کنند.
فلاحنژاد در پایان از جامعه کار و تولید استان خواست با مشارکت گسترده در این رویداد فرهنگی، جلوهای از پیوند معنویت با تلاش و کار را در سطح استان رقم بزنند.