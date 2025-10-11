به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عزت‌الله حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در سفر اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد ارس و در نشستی که با حضور معاونان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، فرماندار جلفا و روسای دانشگاه‌های مستقر در ارس برگزار شد با تقدیر از حضور مؤثر اعضای کمیسیون خواستار ایجاد هنرستان‌های تخصصی همجوار در حوزه‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی در منطقه آزاد ارس شد و تأکید کرد: مجلس باید با بازگرداندن مزیت‌های مناطق آزاد و جذب دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های کشورهای همسایه پای کار بیاید.

حبیب‌زاده این حضور را عاملی برای تحول در حوزه آموزش و فناوری منطقه توصیف کرد و با ارائه پیشنهادهای کاربردی بر ایجاد هنرستان‌های تخصصی همجوار در حوزه‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی در منطقه آزاد ارس تأکید کرد و گفت: این هنرستان‌ها می‌تواند نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی ارس را تأمین کند.

حبیب‌زاده با اشاره به ضرورت حضور فعال مجلس در توسعه مناطق آزاد افزود: باید مجلس هم پای کار بیاید و به فکر بازگرداندن مزیت‌های مناطق آزاد باشد. از طرفی باید با ایجاد مزیت‌ها و مشوق‌های هدفمند، تلاش شود تا دانشجویان ایرانی که در کشورهای همسایه مناطق آزاد تحصیل می‌کنند را به دانشگاه‌های مناطق آزاد بازگردانیم.

نماینده مردم مرند و جلفا همچنین بر لزوم همخوانی رشته‌های تحصیلی با نیازهای اقتصادی منطقه آزاد ارس تأکید کرد و گفت: بهترین رشته‌های تحصیلی که با صنعت و کشاورزی منطقه آزاد ارس همخوانی دارد باید در دانشگاه‌های ارس ارائه شود.

وی در پایان یادآور شد: همچنین باید راهکاری برای جذب دانشجوهای خارجی اتخاذ شود تا دانشگاه‌های منطقه بتوانند در عرصه بین‌المللی نیز فعال باشند.

