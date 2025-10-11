به گزارش خبرنگار ایلنا. محمد خاکی امروز شنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، اظهار داشت: از سال گذشته برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری لرستان در سطح ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: همایش امروز در قالب تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی لرستان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و هدف اصلی آن، تقویت بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در استان است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به برگزاری همایش ملی و بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لرستان در تهران در آینده نزدیک، تصریح کرد: با هدف تسهیل و تسریع در روند سرمایه‌گذاری، مجوزهای بی‌نام برای سرمایه‌گذاران صادر می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون معطلی وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شوند.

خاکی تأکید کرد: این اقدام با هدف حذف بروکراسی‌های پیچیده اداری و حمایت از حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به محورهای اصلی همایش، خاطرنشان کرد: افزایش نقش فناوری و هوش مصنوعی در کسب‌وکارها یکی از محورهای مهم این رویداد اقتصادی است و باید از ظرفیت‌های علمی و فناورانه در مسیر توسعه تولید و اشتغال بهره‌برداری شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: موانع اداری، بانکی، فنی، مدیریتی و قانونی از جمله چالش‌های جدی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی در استان به شمار می‌روند که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع آن‌ها اقدام شود.

خاکی با اشاره به مشوق‌های متنوع برای سرمایه‌گذاری در لرستان، اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی، تخفیف در قیمت اراضی شهرک‌های صنعتی، اختصاص تسهیلات ارزی و تخفیف در واردات تجهیزات از گمرک از جمله تسهیلاتی است که برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون ۴۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان صادر شده که با هدف رفع یکی از بزرگ‌ترین موانع بخش خصوصی، یعنی طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، انجام گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها و برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی، مسیر برای فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هموارتر خواهد شد.

وی در پایان گفت: اتاق بازرگانی لرستان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تلاش دارد تا با ایجاد فضای امن و شفاف اقتصادی، ارتقای فناوری، و بهبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در استان را فراهم کند.

