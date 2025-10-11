استاندار مرکزی:
240 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی به بهرهبرداری رسید
بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی دستگاههای اجرایی استان با ظرفیت ۳۳۳ کیلووات
استاندار مرکزی گفت: تاکنون 240 مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان به بهرهبرداری رسیده و در این راستا تمام ظرفیتها برای توسعه این نیروگاهها به کار گرفته شده است. در استان مرکزی تولید 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در بازه زمانی 3 سال هدفگذاری شده که 500 مگاوات آن مربوط به برنامه سال جاری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در مراسم آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی به ظرفیت 650 مگاوات در سراسر کشور که به صورت برخط با حضور رئیسجمهور برگزار شد، افزود: از میزان 500 مگاوات نیروگاه هدفگذاری شده در سال جاری تاکنون 217 مگاوات به شبکه سراسری متصل شده است.
وی ادامه داد: امروز با دستور رئیسجمهور، 23 مگاوات دیگر وارد مدار میشود و مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی فعال استان مرکزی به 240 مگاوات افزایش مییابد. با احتساب 13 مگاواتی که وزیر نیرو اعلام کرد، حدود 20 درصد از کل ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به بهرهبرداری رسیده در کشور مربوط به این استان است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: تاکنون برای 5500 مگاوات نیروگاه خورشیدی، مجوز صادر شده و زمین نیز برای راهاندازی آنها به سرمایهگذاران تحویل داده شده است. از این میزان عملیات اجرایی 3000 مگاوات از این نیروگاهها آغاز شده است. به این ترتیب، حدود 50 درصد از مجوزهای صادر شده کشور در استان مرکزی قرار دارد.
زندیهوکیلی به تعهدات استان مرکزی در راهاندازی نیروگاههای خورشیدی اشاره داشته و تصریح کرد: استان مرکزی متعهد است در هر مرحله از بهرهبرداری پروژههای نیروگاهی خورشیدی کشور، بخشی از پروژههای خود را نیز به بهرهبرداری برساند و تاکنون در تمامی مراحل، سهمی از پروژههای بهرهبرداری شده ملی را داشته است.
وی بیان داشت: امروز نیز شاهد بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان مرکزی به عنوان بزرگترین مجموعه نیروگاهی اداری این استان، با ظرفیت 333 کیلووات در شرکت برق منطقهای باختر هستیم که به نمایندگی از چند طرح دیگر بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است.
سرمایهگذاری 120 میلیارد ریالی برای بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی 333 کیلوواتی
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر نیز در این مراسم گفت: نیروگاه خورشیدی 333 کیلوواتی دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان مرکزی در محوطه این شرکت با سرمایهگذاری 120 میلیارد ریالی به بهرهبرداری رسیده است. با بهرهبرداری از این نیروگاه، انرژی مورد نیاز این شرکت از طریق تولید انرژی پاک تأمین خواهد شد.
مجتبی داودآبادی افزود: تولید انرژی برق از طریق نیروگاههای خورشیدی کمک به زمینی سبزتر و آسمانی پاک و آبیتر میکند که شایسته کشور ایران و هر ایرانی است. انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر و پاک، نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا میکند.
وی ادامه داد: کارشناسان معتقد هستند توسعه زیرساختهای خورشیدی میتواند به کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی در مصرف انرژی و ایجاد اشتغال در بخشهای نوین اقتصادی منجر شود. با توجه به تابش مناسب خورشید در اغلب نقاط ایران به ویژه استان مرکزی، ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری در این حوزه وجود دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر به اقداماتی که میتواند راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و دسترسی به انرژی برق از این طریق را تسهیل کند اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: حمایت از تولید داخلی تجهیزات خورشیدی و ارائه تسهیلات به مصرفکنندگان، میتواند مسیر گذار به انرژیهای پاک را هموارتر کند.