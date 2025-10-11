مدیر کل راه و شهرسازی استان:
آذربایجانغربی صدرنشین کشور در صدور پروانههای ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن شد
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این استان با تحقق ۱۰۰ درصدی در صدور پروانههای ساختمانی طرحهای انبوهسازی نهضت ملی مسکن، موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شده است.
به گزارش خبرنکار ایلنا، پیمان آرامون در نشست پایش طرحهای نهضت ملی مسکن که بهصورت ویدئوکنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: آذربایجانغربی همچنین در بخش انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با تحقق حدود ۹۱ درصدی، در میان استانهای پیشرو قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت اجرایی طرحها در استان اظهار کرد: در حال حاضر، عملیات اجرایی تمامی ۴ هزار و ۵۴۴ واحد انبوهسازی نهضت ملی مسکن آغاز شده و این طرحها بهطور کامل وارد فاز اجرا شدهاند.
آرامون همچنین از برنامهریزی برای بهرهبرداری از بیش از یکهزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در ایام دهه فجر امسال خبر داد و گفت: موضوع خانهسازی و تأمین مسکن در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در ادامه افزود: در بخش مسکن روستایی نیز تاکنون ۱۴ هزار و ۷۰۱ نفر واجد شرایط نهایی شناسایی شدهاند و اراضی مورد نیاز برای احداث این واحدها به بنیاد مسکن استان تحویل داده شده است.
وی همچنین با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای خدماترسان خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت جدی این دستگاهها در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن میتواند نقش موثری در تسریع روند اجرا و گسترش این طرح ایفا کند.