به گزارش خبرنکار ایلنا، پیمان آرامون در نشست پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن که به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: آذربایجان‌غربی همچنین در بخش انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با تحقق حدود ۹۱ درصدی، در میان استان‌های پیشرو قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت اجرایی طرح‌ها در استان اظهار کرد: در حال حاضر، عملیات اجرایی تمامی ۴ هزار و ۵۴۴ واحد انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن آغاز شده و این طرح‌ها به‌طور کامل وارد فاز اجرا شده‌اند.

آرامون همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در ایام دهه فجر امسال خبر داد و گفت: موضوع خانه‌سازی و تأمین مسکن در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در ادامه افزود: در بخش مسکن روستایی نیز تاکنون ۱۴ هزار و ۷۰۱ نفر واجد شرایط نهایی شناسایی شده‌اند و اراضی مورد نیاز برای احداث این واحدها به بنیاد مسکن استان تحویل داده شده است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت جدی این دستگاه‌ها در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن می‌تواند نقش موثری در تسریع روند اجرا و گسترش این طرح ایفا کند.

