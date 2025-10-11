واردات 571 میلیون دلار کالا به استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید نادری با اشاره به تشریفات گمرکی شش ماه نخست سال جاری اظهار کرد: گمرکات استان 457 هزار تن کالا به ارزش 266 میلیون دلار به کشورهای امارات، عراق، افعانستان، ترکیه و آذربایجان صادر کرده که این میزان با رشد وزنی 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

وی عمده کالاهای صادراتی در طی این بازه زمانی را روغن پایه، میله مسی، پودرشوینده، شیشه ورزین آلکید دانست و افزود: قطعات منفصله کشنده، خودروی سواری، کمپرسور کولرخودرو، اسانس‌های ارایشی و بهداشتی و ماشین آلات صنایع غذایی ازجمله کالاهایی می‌باشد که طی شش ماه نخست سال جاری از کشورهای امارات، چین، ترکیه، روسیه و هند وارد استان شده است.

مدیرکل گمرکات استان قزوین با بیان اینکه بیش از 95 هزار تن کالا به ارزش 571 میلیون دلار از طریق گمرکات قزوین طی این مدت دراستان ترخیص شد، گفت: این میزان با رشد وزنی سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

نادری اضافه کرد: مجموع میزان درآمد گمرکات استان بیش از 6 هزار و 910 میلیارد تومان است که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد چشمگیر 276 درصدی همراه بوده است.

وی ادامه داد: ارائه آمار، گزارش‌ها و دستاوردها نشانگر بهبود و تسهیل فرایندهای گمرکی و تقویت پیوندهای اقتصادی استان با بازارهای هدف است و آینده پرتوان‌تری را برای تجارت خارجی استان پیش‌بینی می‌کنیم.

