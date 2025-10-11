به گزارش ایلنا از البرز، حسین مهاجری در نطق پیش از دستور دویست و بیست‌و‌یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با ارائه راهکارهایی برای تحقق درآمد پایدار شهری گفت: پنجره واحد سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به‌صورت شفاف، تمامی مجوزها، مزایده‌ها، قراردادهای بهره‌برداری و سازوکارهای جذب سرمایه‌گذار را دربر گیرد و در معرض دید عمومی و ذی‌نفعان قرار دهد.

وی با بیان اینکه این اقدام موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کرج و افزایش اعتماد بخش خصوصی می‌شود، افزود: در شرایط کنونی که بسیاری از شهرها با مشکلات مالی مواجه‌اند، شفافیت و اعتمادسازی، مهم‌ترین ابزار جذب سرمایه‌گذار است.

مهاجری همچنین پیشنهاد راه‌اندازی «کیف پول شهری» را به عنوان ابزاری مدرن برای مدیریت مالی شهرداری مطرح کرد و گفت: خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی، پارکینگ‌ها، رویدادهای شهری و سایر خدمات باید از طریق یک کیف پول دیجیتال شهری ارائه شوند. این اقدام علاوه بر سهولت در پرداخت‌ها، می‌تواند منبع درآمدی پایدار از محل کارمزد تراکنش‌ها برای شهرداری ایجاد کند.

وی ایجاد باشگاه مشتریان شهری از طریق این سامانه را نیز مؤثر دانست و افزود: این رویکرد می‌تواند در افزایش وفاداری شهروندان و نظم مالی شهر نقش مهمی ایفا کند. چنین تحولی در نظام مالی شهرداری، بدون فشار به مردم و بدون فروش دارایی‌های شهری، زمینه‌ساز تحقق درآمد پایدار خواهد بود.

