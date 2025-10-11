به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس با حضور در اداره کل بازرسی گیلان و نشست با جان احمد آقایی بازرس کل و معاونین این اداره کل، ضمن تبریک به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی و قدردانی از تلاش‌های صادقانه کارکنان این نهاد نظارتی، اظهار کرد: نهادهای بازرسی از ارکان مهم نظام اداری کشور هستند که وظایف آنها در قانون تبیین شده و حضورشان تضمین‌کننده سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی است.

وی با اشاره به محدودیت زمان مسئولیت مدیران گفت: مدیریت، همچون ساعت شنی است که زمان محدودی دارد؛ باید از فرصت کوتاه خدمت، بیشترین بهره را برای مردم برد و هر روز را به‌گونه‌ای سپری کرد که گویی آخرین فرصت خدمت است.

نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل زیربنایی استان گفت: تا زمانی که موضوعاتی همچون فاضلاب شهری به‌صورت اساسی حل نشود، پرداختن به مسائل فرعی تأثیری نخواهد داشت.

حق‌شناس با بیان اینکه حفظ محیط‌زیست و توسعه گردشگری دو اولویت اصلی استان هستند، تصریح کرد: خداوند نعمت‌های ارزشمندی همچون جنگل، دریا، آب و هوای پاک به گیلان بخشیده است؛ باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه توسعه پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم.

وی با قدردانی از همکاری‌های سازمان بازرسی کل استان بیان کرد: تعامل، هم‌افزایی و نظارت مؤثر، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری و خدمت‌رسانی شایسته‌تر به مردم شریف گیلان است.

بازرس کل گیلان نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور استاندار در این اداره کل، با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه بازرسی اظهار کرد: رویکرد بازرسی باید به گونه‌ای باشد که مدیران احساس امنیت و اتکا کنند؛ بازرسی باید پناه و یاور مدیران شجاع و قانون‌مدار باشد تا بتوانند با اطمینان و جسارت در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

جان احمد آقایی با بیان اینکه در سازمان بازرسی گیلان، شش گروه تخصصی فعال هستند که هر یک در حوزه‌های کاری خود اشراف کامل دارند، افزود: هدف ما پیشگیری از تخلفات و حمایت از مدیرانی است که با نیت خدمت به مردم فعالیت می‌کنند؛ به همین منظور، پیش از هر اقدام، به مدیران مشورت می‌دهیم تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی یکی از اهداف سازمان بازرسی را اقدامات پیشگیرانه دانست و بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد اقدامات بازرسی در استان، ماهیت پیشگیرانه دارد و تلاش ما بر این است که پیش از هرگونه برخورد قانونی، با تذکر و همراهی مشکلات برطرف شود، با این حال، در مواردی که بی‌توجهی تکرار شود، طبق قانون اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/