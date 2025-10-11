دستگیری ۱۲ نفر از عاملان حفاری غیرمجاز در محوطه تاریخی شاه میلرزان

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد در تشریح این خبر اظهار کرد: موضوع قاچاق و کندوکوب غیرمجاز در این محوطه تاریخی، از سوی یگان حفاظت به نیروی انتظامی منعکس شد که در پی آن، ۱۲ نفر از عاملان این عملیات در محل دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات، سه دستگاه خودرو و همچنین ادوات و آلات کندوکوب که توسط متهمان استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان گیلان گفت: افراد دستگیرشده با قصد تحصیل و به دست آوردن اشیاء و اموال فرهنگی تاریخی، در این محوطه باستانی حضور یافته بودند که با هوشیاری مردم محلی و حضور به موقع ضابطان قضایی، پیش از هرگونه تخریب در سایت تاریخی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

محوطه تاریخی «شاه میلرزان» تالش از جمله آثار ارزشمند تاریخی استان گیلان است و تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی می‌باشد.

