خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان:

دستگیری ۱۲ نفر از عاملان حفاری غیرمجاز در محوطه تاریخی شاه میلرزان

دستگیری ۱۲ نفر از عاملان حفاری غیرمجاز در محوطه تاریخی شاه میلرزان
کد خبر : 1698457
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان گیلان گفت: با هوشیاری مردم و اقدام سریع ضابطان قضایی، یک عملیات حفاری غیرمجاز در محوطه تاریخی شاه میلرزان تالش خنثی شد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد در تشریح این خبر اظهار کرد: موضوع قاچاق و کندوکوب غیرمجاز در این محوطه تاریخی، از سوی یگان حفاظت به نیروی انتظامی منعکس شد که در پی آن، ۱۲ نفر از عاملان این عملیات در محل دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات، سه دستگاه خودرو و همچنین ادوات و آلات کندوکوب که توسط متهمان استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد.

 فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان گیلان گفت: افراد دستگیرشده با قصد تحصیل و به دست آوردن اشیاء و اموال فرهنگی تاریخی، در این محوطه باستانی حضور یافته بودند که با هوشیاری مردم محلی و حضور به موقع ضابطان قضایی، پیش از هرگونه تخریب در سایت تاریخی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

محوطه تاریخی «شاه میلرزان» تالش از جمله آثار ارزشمند تاریخی استان گیلان است و تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ