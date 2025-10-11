برگزاری جشنواره هنری لاهیجان پاکشهر گیلان

به گزارش ایلنا از لاهیجان،شهردار لاهیجان از برگزاری جشنواره هنری با موضوع پسماند با همکاری اداره ارشاد خبر داد.

رضا زنده دل در گفت و گویی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مدیریت پسماند و بازآفرینی خلاقانه آن در بستر هنرهای تجسمی، نخستین دوره «جشنواره هنری لاهیجان پاکشهر گیلان» را برگزار می‌نمایند.

وی اضافه کرد: فراخوان نخستین رویداد هنری لاهیجان پاکشهر گیلان با موضوع «پسماند» شامل تمامی مفاهیم و ایده‌های مرتبط با پسماند، بازآفرینی و بازیافت،کاهش تولید زباله،آلودگی‌های ناشی از پسماند، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی در رشته‌های هنری نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، پوستر، تصویرسازی و کاریکاتور می باشد.

به گفته زنده دل، شرکت برای تمامی هنرمندان گیلانی آزاد و ثبت‌نام رایگان بوده و علاقه‌مندان از طریق سامانه ثبت‌نام اینترنتی جشنواره (https://lahijansff.ir/pasmand) مشخصات فردی و رشته هنری خود را ثبت نمایند.

شهردار لاهیجان اظهار کرد: جلسه توجیهی با حضور شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد و پس از جلسه، هنرمندان فرصت خواهند داشت در مدت یک‌ماهه اثر هنری خود را تولید و به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. زنده دل افزود: امکان ارسال دیجیتال آثار نیز فراهم است و تمامی آثار باید توسط صاحب اثر تولید شده و کپی یا بازتولید آثار دیگران پذیرفته نخواهد شد.

وی گفت: مهلت شرکت در این جشنواره تا ۱۰ آبان می باشد.

انتهای پیام/