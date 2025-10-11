خبرگزاری کار ایران
برگزاری جشنواره هنری لاهیجان پاکشهر گیلان

شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مدیریت پسماند و بازآفرینی خلاقانه آن در بستر هنرهای تجسمی، نخستین دوره «جشنواره هنری لاهیجان پاکشهر گیلان» را برگزار می‌کند.

به گزارش  ایلنا از لاهیجان،شهردار لاهیجان از برگزاری جشنواره هنری با موضوع پسماند با همکاری اداره ارشاد خبر داد.

رضا زنده دل در گفت و گویی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مدیریت پسماند و بازآفرینی خلاقانه آن در بستر هنرهای تجسمی، نخستین دوره «جشنواره هنری لاهیجان پاکشهر گیلان» را برگزار می‌نمایند.

وی اضافه کرد: فراخوان نخستین رویداد هنری لاهیجان پاکشهر گیلان با موضوع «پسماند» شامل تمامی مفاهیم و ایده‌های مرتبط با پسماند، بازآفرینی و بازیافت،کاهش تولید زباله،آلودگی‌های ناشی از پسماند، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی در رشته‌های هنری نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، پوستر، تصویرسازی و کاریکاتور می باشد.

به گفته زنده دل، شرکت برای تمامی هنرمندان گیلانی آزاد و ثبت‌نام رایگان بوده و علاقه‌مندان از طریق سامانه ثبت‌نام اینترنتی جشنواره (https://lahijansff.ir/pasmand) مشخصات فردی و رشته هنری خود را ثبت نمایند.

شهردار لاهیجان اظهار کرد: جلسه توجیهی با حضور شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد و پس از جلسه، هنرمندان فرصت خواهند داشت در مدت یک‌ماهه اثر هنری خود را تولید و به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. زنده دل افزود: امکان ارسال دیجیتال آثار نیز فراهم است و تمامی آثار باید توسط صاحب اثر تولید شده و کپی یا بازتولید آثار دیگران پذیرفته نخواهد شد.

وی گفت: مهلت شرکت در این جشنواره تا ۱۰ آبان می باشد.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
