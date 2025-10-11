به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه نوزدهم مهرماه در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید، اظهارداشت: رویکرد ما در استان جذب حداکثری منابع دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها جهت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است تا ظرفیت‌های راکد لرستان، شکوفا شود و در نهایت شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد.

وی ادامه داد: در این زمینه نیز توفیقات خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری داشته‌ایم و از یکسال گذشته تا کنون ۴۲ همت در استان سرمایه‌گذاری شده است.

شاهرخی افزود: در ابتدای کار برخی از تعیین ۵۰ همت سرمایه‌گذاری در برنامه پیشران استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعجب می‌کردند ولی امروز اعلام می‌کنم میانگین جذب اعتبارات دولتی در کشور ۲۰ درصد است ولی در استان ۶۷ درصد اعتبارات دولتی جذب شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه استان اول کشور هستیم ولی این میزان اعتبار در لرستان، تحول ایجاد نمی‌کند، جهش در استان با ۱۰ همت اعتبار دولتی حاصل نمی‌شود و باید این اعتبار باکمک بخش خصوصی به ۵۰ همت برسد.

وی تصریح کرد: سال گذشته برخی از شنیدن این عدد وحشت کرندد ولی ما می‌خواهیم متفاوت عمل کنیم و اعتماد لازم برای حضور سرمایه گذار را فراهم کنیم.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: توسعه نیازمند برنامه است ولی در استان برخی فرهیخته اما برنامه ستیز هستند ولی واقعیت اینست که مدیر ضعیف برنامه نمی‌دهد.

شاهرخی گفت: ظرف یکسال ۵ شرکت مادر تولید کودهای شیمیایی به ارزش تقریبی ۱۸ همت در منطقه اقتصادی خرم آباد در حال ساخت است و این طرح‌ها نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری ۵۰ همتی در حال اجراست و نشانی این طرح‌ها را هم در اختیار افراد متقاضی قرار می‌دهیم.

وی افزود: حرکت ما در ۴ دهه گذشته برای توسعه استان قابل قبول نبوده، از نظر اشتغال جایگاه مناسبی نداریم ولی از آب فراوان، خاک مناسب، بسترهای کشاورزی، ۱۸ نوع ماده معدنی فاخر و… که باعث ایجاد زنجیره ارزش در استان می‌شود استفاده مناسب نداشتیم و در حالیکه در حوزه صنعت، زیرساختهای عمده‌ای مانند منطقه ویژه اقتصادی داریم.

وی افزود: لرستان دریای بیکران فرصتهاست ولی از نظر شاخص‌های توسعه کشور با دیگر استان ها، تفاوت دارد، ما نباید به وضعیت موجود قانع باشیم و باید از این فرصت‌ها به نفع مردم با کار متفاوت، استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال در حوزه گردشگری که صنعتی پاک و به روز در دنیاست به تنهایی ۵ هزار اثر داریم که ۲هزار و ۶۰۰ اثر ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر شاهد ثبت جهانی و تایید یونسکو بر اصالت و تاریخ لرستان با ثبت مکان‌های پیشین از تاریخ دره خرم آباد بودیم، این مهر تایید ۶۳ هزارساله ادعا نیست و تاییدیه یونسکو را دارد و باید از این فرصت برای ایجاد جریان موثر برای سرمایه‌گذاری در گردشگری و بخش‌های وابسته آن استفاده کنیم

وی تاکید کرد: توسعه استان با وفاق و همدلی برای ارتقا جایگاه استان در بخش‌های مختلف به دست می‌آید و این از سیاست‌های اصولی ماست و برنامه نقشه و تعیین مسیر حرکت تحت عنوان برنامه راهبردی و عملیاتی استان را تدوین کردیم تا استان را از روزمرگی خارج کنیم.

استاندار لرستان اضافه کرد: در این راستا نیز هیچ مدیری حق مانع تراشی در برابر سرمایه گذاران را ندارد.

شاهرخی ادامه داد: لرستان در جذب اعتبارات دولتی جز موفق‌ترین استان‌های کشور و بهشت سرمایه‌گذاری است، در این زمینه نیز باید راه را برای حضور سرمایه‌گذاری تسهیل کنیم و به معنی واقعی فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن کنیم.

وی گفت: در همین راستا نقش آفرینی بخش خصوصی و… را به حالت کمی و عملکردی، تغییر دادیم و مسیر حرکت کار نظارت می‌شود و اگر عملکرد مدیری در این بخس ضعیف باشد، مدیر باید از چرخه خارج شود.

استاندار لرستان اظهارداشت: دورود و ازنا از شهرستان‌های مستعد با مردمانی فرهیخته هستند و نماینده این شهرستان‌ها به همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز در حال بازدید از پروژه‌های شهرستان هستند و تلاش‌های نماینده شهرستان قابل تقدیر است.

شاهرخی گفت: در برنامه توسعه استان ۸ پروژه پیشران برای شهرستان دورود تعریف شده که شامل ۴ پروژه اقتصادی و ۴ پروژه عمرانی و ۳۲ پروژه اولویت دار دارد و برای شهرستان ازنا نیز ۱۴ طرح اولویت دار و ۱۰ طرح پیشران تعریف شده است.

