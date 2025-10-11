به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بابک رضی‌منش در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار کرد: طرح جامع حمل‌ونقل تبریز یکی از پروژه‌های راهبردی مدیریت شهری است که با هدف تحلیل وضعیت موجود، پیش‌بینی تقاضای سفر و تدوین چشم‌انداز ترافیکی شهر در افق‌های مختلف برنامه‌ریزی در حال اجراست.

وی افزود: این مطالعات در قالب قرارداد میان شهرداری تبریز و دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام می‌شود و تاکنون دو فصل نخست آن شامل گردآوری داده‌های پایه، بررسی اطلاعات فرادست و اجرای آماربرداری‌های مبدا ـ مقصد، شمارش حجم ترافیک، سرنشین‌سنجی و پایش عملکرد حمل‌ونقل همگانی به پایان رسیده است.

مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: بطور متوسط هر شهروند تبریزی ۱/۹۲ سفر در روز دارد که بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری خودرومحور بوده و نتایج اولیه مطالعات نشان می‌دهد سهم سواری شخصی بیشترین سهم از سفرهای شهری در تبریز بوده بطوری که سهم سواری های شخصی ۵۶ درصد بصورت تک سرنشین، ۳۲ درصد دو سرنشین و ۱۲ درصد سه نشین یا بیشتر تردد میکنند.

رضی‌منش ادامه داد: با تأیید مرحله دوم مطالعات از سوی شورای هماهنگی ترافیک استان، وارد مرحله سوم طرح یعنی فاز مدل‌سازی کلان ترافیکی و انتخاب نرم‌افزار شبیه‌سازی شده‌ایم.

وی گفت: در این مرحله، داده‌های میدانی شامل ماتریس‌های مبدا–مقصد، اهداف سفر و الگوهای انتخاب وسیله نقلیه و مسیرهای حرکتی شهروندان در نرم‌افزارهای تخصصی مدل‌سازی از جمله VISUM وارد می‌شود تا جریان واقعی ترافیک در شبکه معابر شبیه‌سازی گردد.

مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به دستاوردهای فاز مدل‌سازی گفت: با اجرای مدل پایه، شاخص‌های کلیدی از جمله حجم عبور، تاخیر مسیر و تقاطع، سرعت متوسط شبکه و میزان مصرف سوخت در سطح شهر تحلیل می‌شود که این داده‌ها مبنای شناسایی گلوگاه‌ها و نارسایی‌های عملکردی سیستم حمل‌ونقل خواهد بود.

وی افزود: همچنین نتایج مدل، امکان ارزیابی سناریوهای مختلف توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح هندسی معابر را در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند.

رضی‌منش در پایان با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح گفت: در فصول بعدی، تحلیل دقیق مشکلات شبکه ترافیکی و در فصل پنجم، ارائه مجموعه‌ای از راهکارها و گزینه‌های اجرایی برای بهبود شرایط ترافیک، ارتقای سهم حمل‌ونقل همگانی و کاهش وابستگی به خودروی شخصی انجام خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این مطالعات به عنوان پشتوانه‌ای علمی و تصمیم‌ساز، مبنای برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری در مسیر حل چالش‌های ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان تبریزی قرار گیرد.

