معاون وزیر کار؛
یکی از بهترین الگوهای مشارکت اقتصادی تشکیل تعاونیهای مردمی است
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از بهترین الگوهای مشارکت اقتصادی در شرایط کنونی کشور، تشکیل تعاونیهای مردمی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یعقوب رستمی روز شنبه نوزدهم مهر ماه در «همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در دورود اظهار کرد: دستیابی به وفاق ملی و توسعه اقتصادی پایدار، نیازمند تقویت نهادهای مدنی و مشارکت مردم از مسیر تعاونیهاست چراکه این مدل میتواند سرمایههای خرد را به جریان موثر سرمایهگذاریهای کلان تبدیل کند.
وی افزود: یکی از بهترین الگوهای مشارکت اقتصادی در شرایط کنونی کشور، تشکیل تعاونیهای مردمی است تا سرمایههای خرد داخلی در کنار هم قرار گرفته و زمینه جذب سرمایهگذاران استانی و ملی فراهم شود.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اتکا به سرمایههای داخلی برای رونق تولید گفت: اگر بخواهیم سرمایههای خرد مردمی را بهدرستی مدیریت کنیم، باید فرهنگ تعاون را گسترش دهیم تا مردم با آوردههای مالی و فکری خود در توسعه استان و کشور نقشآفرینی کنند.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاون موجب مردمسازی اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی میشود، افزود: تعاون بر پایه مالکیت جمعی و مدیریت دموکراتیک استوار است و میتواند الگوی موفقی برای شکلگیری اقتصاد مردمپایه باشد که در آن مردم نهتنها دریافتکننده خدمات بلکه گردانندگان اصلی آن هستند.
رستمی اظهار داشت: یکی از ویژگیهای برجسته تعاونیها، جلب اعتماد عمومی و ایجاد حس تعلق میان مردم است، بهگونهای که سرمایهگذاران محلی احساس میکنند هم در دارایی خود و هم در توسعه منطقه سهیم هستند.
معاون وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان لرستان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و استارتاپی گفت: با ایجاد تعاونیهای تخصصی در شهرستانهای مختلف مانند تعاونیهای تامین نیاز، میتوان تولیدکنندگان را در زمینه خرید مواد اولیه، آموزش، بازاریابی و فروش منسجم کرد که این امر منجر به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار میشود.
وی ادامه داد: مدلهای تعاونی علاوه بر نقشآفرینی اقتصادی، در تحقق وفاق اجتماعی نیز موثر هستند، زیرا با ایجاد شبکههای همکاری میان مردم، مدیران و بخش خصوصی، امکان تصمیمگیری جمعی و مدیریت مشترک را فراهم میکنند.
رستمی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد در کنار مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی، بستر لازم را برای توسعه تعاونیها و جذب سرمایهگذاران در لرستان فراهم کند تا این استان جایگاه شایستهای در تولید و اشتغال کشور به دست آورد.
معاون وزیر کار تصریح کرد: پس از شکلگیری تعاونیها و تجمیع سرمایههای خرد مردمی، زمینه برای حضور سرمایهگذاران بزرگتر فراهم میشود که در این مرحله، ۲ مدل همکاری قابل اجراست.
وی بیان کرد: سرمایهگذاران تعاونیهایی را تشکیل دهند که ۵۱ درصد سرمایه در اختیار خودشان باشد و ۴۹ درصد به جامعه محلی واگذار شود، یا جامعه محلی تعاونی را ایجاد کند و ۴۹ درصد از سرمایه خود را همراه با ۳۵ درصد کرسی مدیریتی به سرمایهگذاران واگذار کند.
رستمی افزود: اجرای این مدلها باعث ایجاد وفاق میان جامعه محلی و سرمایهگذاران میشود و امنیت سرمایهگذاری در استان را افزایش میدهد.
وی در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره تعاونیهای برتر کشور گفت: در این جشنواره تعدادی از تعاونگران برتر از جمله ۲ تعاونی لرستان تجلیل شدند که نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در عرصه تعاون و سرمایهگذاری است.