استاندار فارس خواستار شد؛

فارس پایلوت اجرای برنامه‌های حکمرانی دیجیتال کشور شود

استاندار فارس با اشاره به موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های بین‌المللی این استان، خواستار انتخاب فارس به عنوان پایلوت اجرای برنامه‌های حکمرانی دیجیتال و فناوری‌های نوین در کشور شد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان  که امروز ۱۹ مهرماه  همزمان با افتتاح پروژه‌های ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، افزود: فارس و شیراز از قدیم قطب الکترونیک کشور بوده است، یک زمانی در این حوزه در اوج بود و فراز و فرودهایی داشته است؛ امروز که سند آمایش را تدوین کرده‌ایم، یکی از پایه‌ها بر همین اساس است.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس گفت: پایه و اساس صنایع الکترونیک در استان فارس وجود دارد و سند آمایش استان بر این اساس است.

امیری با اشاره به ظرفیت‌های استان، نیروی انسانی تحصیلکرده و خدمات فنی و مهندسی که در استان وجود دارد، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به این ظرفیت‌ها، فارس را برای تحقق برنامه‌هایی که دارید و برای ایجاد و تاسیس حکمرانی آی‌تی و آی‌سی‌تی و فناوری‌های نوین در همه حوزه‌ها، به عنوان استان پایلوت انتخاب کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در دنیای امروز با شتاب تحولات فراوانی مواجهیم؛ زندگی ماشینی، اقتضائات و الزاماتی را بر جامعه بشری تحمیل می‌کند و پایه و اساس این تحولات، فناوری و مظاهر جدید تکنولوژی، آی‌تی و آی‌سی‌تی و هوش مصنوعی است.

نماینده عالی دولت در فارس بیان کرد: این یک واقعیت است که دست برتر با کسی است که از مظاهر تکنولوژی و فناوری‌های نوین برخوردار باشد؛ در حوزه حکمرانی هم، حکمرانی دیجیتال و آی‌تی و آی‌سی‌تی امروز یک انتخاب نیست، یک ضرورت و یک اجبار است.

امیری افزود: ما نمی‌توانیم مانند سابق بخشی از نظام اداری خود را به بایگانی‌های کاغذی اختصاص دهیم و انتظار داشته باشیم مردم برای پرداخت قبض در صف بایستند یا برای انجام امور، مسافرت‌های شهری داشته باشند؛ مردم به همان مقداری که ما آی‌تی و آی‌سی‌تی را وارد زندگی‌شان کرده‌ایم، خو کرده‌اند و بدون این مظاهر، زندگی‌شان نمی‌چرخد.

وی با بیان اینکه تحولات در دنیا زیاد است، گفت: آی‌تی و آی‌سی‌تی بر تمام شئون بشر سایه انداخته است؛ صنعت، معدن، کشاورزی، مدیریت سیاسی و حکمرانی متاثر از فناوری‌های نوین است.

استاندار فارس در ادامه با تاکید بر اهمیت ماموریت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: این وزارتخانه یک وزارتخانه زیرساختی است و اهمیت دارد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تمام شئونات زندگی سایه انداخته است؛ امروز توسعه بدون توجه به این زیرساخت‌های ارتباطی که مهمترینش مخابرات و فناوری‌های ارتباطی است، امکان‌پذیر نیست.

امیری با بیان اینکه کار ماندگار، کار کارشناسی است، اظهارکرد: کار ماندگار کاری است که در بستر زمان شکل بگیرد؛ به موضوعات زودبازده اعتقادی ندارم؛ کار ترتیب دارد و باید کارشناسی شود و باید با برنامه باشد و در مسیر درست خود قرار بگیرد؛ در دوره من جواب ندهد، ولی در مسیر درست قرار بگیرد و در زمان آینده جواب دهد.

وی ادامه داد: تمدن‌هایی که در تاریخ ماندگار شده‌اند، در بستر زمان شکل گرفته‌اند و عمدتا تمدن‌های ماندگار مثل مصر، روم، ایران، چین و بین‌النهرین، پایه و اساس علمی داشته‌اند؛ درست است که علم متفاوت شده باشد، اما پایه و اساس علمی بوده است و کار باید در بستر کارشناسی پیش رود.

امیری با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی بدون شاخص امکان‌پذیر نیست، افزود: بر اساس شاخص‌ها و اصول علمی باید فعالیت کنیم؛ رویکرد غیرعلمی، منابع کشور را به هدر می‌دهد.

